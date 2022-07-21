Новейший сочлененный самосвал «КАМАЗ Геркулес-40» показали на видео

Официальная премьера первого в линейке Камского автозавода сочлененного самосвала с индексом 6561 состоялась осенью прошлого года. Машину показали на выставке коммерческой техники «Комтранс-2021». Ее главной «фишкой» была названа возможность ездить по карьеру без участия водителя. Прошло более полгода и компания «КамАЗ» решила поделиться промо-роликом своей новинки, которая пока проходит тестовые испытания.

На опубликованном видео пресс-службой Камского автозавода можно оценить работу инновационной системы сочленения «Геркулеса-40» (под таким названием машина фигурирует в сюжете), разработанной российскими инженерами.

Длина «КАМАЗ Геркулес-40» составляет 10120 мм, ширина – 3430 мм, высота – 4030 мм. Снаряженная масса – 31 тонна, а показатель грузоподъемности равен 40 тоннам.

Новая модель проектировалась под сложные и опасные условия работы в карьерах, где важно не рисковать жизнью водителя. Поэтому управление машиной осуществляется системой ADAS пятого уровня сложности. Максимальная скорость – 50 км/ч.

Фактически «КАМАЗ Геркулес-40» представляет собой автономный электромобиль, который не требует подзарядки от электрической сети. Добиться этого удалось благодаря системе «последовательный гибрид», в которой турбодизельный агрегат приводит в движение электрический генератор, который, в свою очередь, передает энергию тяговому электромотору и осуществляет зарядку аккумулятора.

Помимо этой системы новая разработка Камского автозавода может похвастать наличием системы рекуперации кинетической энергии. Процесс зарядки батареи происходит в моменты спусков машины в карьер.

После того, как модель завершит испытания, начнется ее серийное производство. Главными заказчиками для «Геркулеса-40» должны выступить отечественные горнодобывающие компании.