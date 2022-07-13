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Новый электрокар «Кама-2» от «КамАЗа»: первые подробности

От: Алексей Шмидт
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В конце прошлого года журналистам был показан ходовой прототип первого легкового электромобиля компании «КамАЗ», получивший название «Кама-1». Проект так и не получил продолжения, хотя работы над ним (по слухам) продолжают вестись. Вместе с тем, стало известно, что помимо «Камы-1» Камский автозавод рассматривает возможность выпуска еще одной электрической «легковушки» – «Кама-2». Российские СМИ раскрыли некоторые подробности об этом проекте.

С техническим заданием на новую модель, проектируемую АО «Кама» (спонсируется «КамАЗом»), ознакомились журналисты издания «Дром». По их словам, «Кама-2» не будет иметь практически ничего общего с прототипом «Кама-1», спроектированным несколько лет назад.

Автомобиль заявлен как переднеприводный. Электрический двигатель этой модели будет иметь поперечное расположение спереди, а тяговый аккумулятор емкостью 70 кВт/ч разместят в базе автомобиля (в основании кузова). 

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На фото прототип электрической “Кама-1”, показанной в 2021 году в Петербурге

Шасси «Камы-2» инженеры разрабатывают под силовые установки мощностью от 70 до 130 кВт. Запас хода модели в зависимости от выбранной версии будет варьироваться в пределах 300 – 500 километров. 

Полная масса электрокара составит 2300 кг. Длина будет равна 3750 мм, а колесная база – 2515 мм. Таким образом, «Кама-2» окажется заметно крупнее прототипа «Кама-1», у которого эти показатели составляют 3400 и 2100 мм соответственно.  

О сроках реализации проекта информации пока нет. Как утверждает источник, инженеры пока даже не сформировали четкую концепцию машины, выбирая из разных вариантов. 

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