Смарт-кроссовер «Кама-1» от «КамАЗа: раскрыты новые подробности

Формальный дебют нового электромобиля компании «КамАЗ», получившего название «Кама-1», состоялся в конце 2021 года. Прототип машины показали на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО». С тех пор никакая официальная информация о модели не раскрывалась, однако недавно выяснились новые подробности.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в продажу автомобиль, позиционирующийся как преемник «Оки», должен поступить в 2024-2025 годах. Предполагалось, что так называемый самим «КамАЗом» смарт-кроссовер появится в распоряжении дилеров в 2024-м, однако с учетом новых реалий этот срок может сдвинуться еще на год.

Длина «Камы-1» составит 3,4 метра, ширина – 1,7 метра, а высота – 1,6 метра. Дорожный просвет новинки будет равен «легковушечным» 160 мм, однако короткая колесная база должна позволить ему с легкостью преодолевать небольшие препятствия, с которыми справляются современные кроссоверы.

Техническая сторона «Камы-1» пока находится под вопросом, но представленный в прошлом году прототип был оборудован электрическим двигателем мощностью 80 кВт. Ему ассистировала литий-ионная батарея емкостью 33 кВт/ч, которая должна позволить смарт-кроссоверу преодолевать на одном заряде до 250 км.

Внешне «Кама-1» будет отличаться от других компакт-каров оригинальной «диодной» оптикой, обтекаемой формой кузова, а также широкими колесными арками и задними стойками, окрашенными в черный цвет (дизайнерское решение, известное как «парящая крыша»).

Внутри серийного электромобиля могут сохранить необычное решение с планшетом, интегрированным в рулевое колесо, тогда как подушка безопасности водителя расположится над водителем.