Новый кросс-вэн Suzuki XL6 рассекречен до премьеры

Японская Suzuki планирует в ближайшее время начать продажи на индийском авторынке своего нового внедорожника с ДНК компактвэна. Автомобиль получит название XL6. Сегодня утром портал UdaySeth опубликовал первые шпионские фотографии этой новинки, кузов которой, несмотря на то, что её премьеры еще не состоялось, не был облачен в камуфляжную пленку.

Несмотря на свое название XL6 не будет иметь ничего общего с легендарным Suzuki XL7. Кроссовер разработали на моноприводной архитектуре компактвэна Ertiga Cross. Автомобиль имеет 3-рядный салон и шесть посадочных мест.

Автомобиль получит увеличенный по сравнению с донором клиренс, рейлинги на крыше, а также видоизмененную радиаторную решетку, модернизированные бамперы и пластиковую защиту вдоль нижней кромки кузова.

Приводить в движение новинку будет 1,5-литровый атмосферный двигатель на 104 лошадиные силы, работающий в связке с 5-скоростной МКПП. Позже автомобиль получит 4-диапазонный «автомат».

В арсенал XL6 войдут: системы ABS и EBD, две подушки безопасности, кондиционер с ручным управлением, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Предварительный ценник на новинку в Индии составит от 1 миллиона до 1 миллиона 200 тысяч рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет 913 – 1 миллион 90 тысяч рублей по актуальному курсу.