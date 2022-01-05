Иж Юпитер 5 – легенда советских байкеров

Мотоциклы, сошедшие с конвейеров в советские времена, находят ценителей и у современников. Одним из таких легендарных байков по праву считается Иж Юпитер 5.

История создания и производитель

История Юпитеров начинается с 1958 года. Впервые опытный образец был представлен на всемирной брюссельской выставке в 1957 году. Тот Юпитер носил название Иж-58, а несколько позже был переименован в Иж Юпитер.

В сравнении с ижами-предшественниками новая модель выпускалась с улучшенной коробкой передач и новотехнологичной по тем временам смазкой для подшипников. Именно Иж-58 послужил родоначальником 2,3,4 и 5 сериям легендарных Юпитеров, первая из которых сошла с конвейера в 1961 году.

Иж Юпитер 5 вышел в свет в 1985 году. Модель разработана и выпущена Ижевским автозаводом. Автором проекта считается инженер-конструктор П. В. Можаров.

Особенности модели

Пятому Юпитеру добавили мощности в сравнении с первым, но сократили, по сравнению с предшественником (с 28 лошадиных сил до 24 л.с). При этом крутящий момент вырос до 3,5 кгс.м (при более низких оборотах). Из нововведений в этой модели появилась кнопка аварийного запуска, которая облегчала запуск с разряженным аккумулятором.

Предназначение пятого Юпитера – путешествия. Мотоцикл считался одним из наиболее комфортных в своем семействе. Невысокий расход давал возможность покрывать большие расстояния, а относительно тихая работа двигателя привлекала меньше внимания спящих сельчан в ночное время суток.

Внешний вид

По советским меркам – это компактный дорожник, справляющийся с различными видами покрытий и направлений, но его максимальная эффективность предполагалась на твердом дорожном полотне. Экстерьер сделали лаконичный, без излишеств. Форма соответствовала аэродинамическим характеристикам, что, в свою очередь, отражалось на маневренности.

Внешне Иж Юпитер 5 не особо отличался от четвертой серии. Внутри нее имелся широкий ряд модификаций, которые могли иметь незначительную разницу в дизайне. К примеру, индекс модификаций изменялся в зависимости от дополнительного модуля и опций (Иж 6.114 -/Т/Г-010/016/020).

Если говорить о головках, как об элементе, который входит в состав экстерьера, то в последних модификациях они получили свойство взаимозаменяемости. Цилиндры несколько отличались оребрением. За счет овальных по сравнению с круглыми отверстий крепления, инженерами была предусмотрена возможность подгонять головку под правильное положение и соответственно крепить. Выхлопные трубы получили держатели на фланцах.

Вес и габариты

Длина базы Юпитера 5 – 145 см. Клиренс (при условии давления в шинах заявленным характеристикам и полной нагрузкой) – 13,5 см.

Габариты:

• L – 2170 мм;

• В – 810 мм;

• В – 1700мм (с люлькой);

• H – 1170;

• Масса – 160 кг (сухая);

• Нагрузка – 170 кг;

• Масса с люлькой – 255 кг;

Размеры учитывались без полуобтекателя, зеркал, багажного отделения и дуг безопасности.

Модификации

Внутри пятой серии насчитывалось более 30 модификаций. Последние изменения имели индекс – 03. Эти мотоциклы получили жидкостную систему охлаждения и мощность 25 л.с., что позволило снизить расход топлива. Двигатель работал более устойчиво по сравнению с прежними подвидами, а также немного тише.

В стандартных комплектациях предлагались модели без люльки, но с креплением для нее, а в более дорогих – оборудованные боковым прицепом. В модификации «Турист» к коляске прилагалось дополнительное колесо с грунтозацепами (модель 6.114Т).

Исполнение Юпитер «Люкс» не имело люльки и не предусматривало самостоятельного ей оснащения, так как крепежный элемент отсутствовал. В отличие от стандартной модели и туриста, к люксу был добавлен защитный обтекатель, багажник и дуги безопасности, защищающие колени.

Некоторые модификации оснащались телескопической вилкой, барабанным тормозом с гидроприводом и пневморегулировкой.

Технические характеристики Иж Юпитер 5

Двигатель Иж Юпитер 5

Пятое поколение Юпитеров считается наиболее удачным среди мотолюбителей. Двигатель мотоцикла претерпел небольшую модернизацию, в рамках которой были выстроены фазы газораспределения с учетом наивысшей эффективности, а также максимизированы характеристики тяги и аэродинамики.

Крутящий момент вырос до 3,5 кгс.м, хотя общая мощность оказалась ниже, чем у Иж Юпитер 4. Частота вращения также проигрывала четверке, составляя 4800-5600 оборотов в минуту.

Модернизация двигателя позволила уверенно набирать скорость даже при полной нагрузке и на высоких передачах. Соответственно в гору, по грязи и при вынужденном снижении скорости мотоцикл уверенно держал скорость и мог планомерно продолжать движение даже со скоростью в 5-6 км/ч.

Расходовал горючую смесь Юпитер 5 экономично. В отсутствии коляски потребление топлива составляло 5,9 литров, а с люлькой – 6,2 литра.

Инженеры повысили износостойкость поршневых колец, а оребрение головок сыграло положительную роль в снижении уровня шума. Появился усовершенствованный кик-стартер.

В двигателе юпитера 5-03 появилось жидкостное охлаждение, что позволило увеличить эксплуатацию в режиме высоких температур при больших нагрузках.

Трансмиссия Иж Юпитер 5

Коробка передач на Иж Юпитер 5 имеет 4 ступени. Передаточные числа соответствуют: 1 ступень – 3,17; 2 ступень – 1,81; 3 ступень – 1,25; 4 ступень – 1,0. Учитывая полуавтоматический механизм, переключать скорости можно было, не задействуя сцепление.

Ходовая часть и тормоза Иж Юпитер 5

Тормозная система подразделяется на передние и задние тормоза.

Ходовая часть и тормозная система пятого Юпитера включают следующие элементы:

• тормозные колодки

• передняя вилка

• маятник

• амортизаторы

• спицы

• сальники

• поршни

• клапаны

• ступицы

• колеса

• тормозные барабаны

• кулачки

• тормозной цилиндр

• рабочий цилиндр.

Расход топлива Иж Юпитер 5

Последняя серия Иж Юпитер 5 считается самой экономичной моделью. Потребление топлива на трассе и в городе по техпаспорту находилось в диапазоне 5-6 литров. В современных условиях этот показатель установить сложнее в первую очередь в силу того, что карбюратор байка был предназначен для переработки смеси из 76 бензина, которого сейчас попросту нет в продаже (кстати, у пятерки это смесь из бензина и масла в соотношении 25:1).

Карбюратор Иж Юпитер 5

По техническим условиям, прописанным в техпаспорте Иж Юпитера 5, указаны разновидности карбюраторов – К65И или К62И. Но фактически карбюраторы устанавливали и от Иж Планеты, которые подходили не хуже стоковых. Основной параметр их сбалансированного потребления топлива и безотказной работы – правильная регулировка.

Обслуживание и ремонт Иж Юпитер 5

Учитывая технические характеристики мотоцикла пятой серии, советский байкер мог развивать скорость до 120 км/ч, но ходило много легенд, что при определенных условиях обслуживания, ремонта и рестайлинга, Юпитер 5 с легкостью достигал 160 км/ч.

Мотоцикл оснащался стандартным электрооборудованием, КПП в 4 ступени, глушителем и многодисковым сцеплением. При необходимости поменять или отремонтировать сцепление двигатель снимать было не нужно, хотя чаще всего приходилось разбирать именно мотор. Алгоритм работ с элементами агрегатов был следующим:

1. вымыть мотор

2. со стороны мотора снять впускную трубку

3. открутить крышку цилиндров

4. снять цилиндры, внимательно производить действия, чтобы не повредить прокладку, либо иметь новую

5. убрать трубку цепного чехла

6. выбить палец, который фиксирует двигатель

7. открутить задние болты и снять двигатель

8. снять поддон, предварительно открутив 7 болтов

9. деинсталлировать прокладку с пластиной маховика

10. закрепить двигатель на месте разборки

11. не до конца открутить болт крепления маховика

12. разделить поддон

13. снять маховик, часть со шпоном

14. поочередно вытащить валы, сначала передний, затем задний и после коптирный

15. снять крышки кривошипа

16. снять кольца

17. вывернуть шпильки

18. достать коленвалы из поддона

19. убрать подшипники картера

20. открутить винты на коленвале

21. убрать установочные кольца

22. выбить сальники

23. заменить требуемые элементы

24. собрать в обратной последовательности.

Особенности настройки сцепления мотоцикла

Диски сцепления фиксировались пружинами, которые задавали определенные параметры. Муфта практически всегда была динамична. Физически, передача состояла из двух звездочек. Маленькая устанавливалась на коленчатом валу, а главная на барабане. Соединяла звездочки цепь.

Сила сжатия дисков регулировалась винтовыми креплениями. Для этого было необходимо включить КПП в положение первой скорости. Зафиксировать (например веревкой) рычаг сцепления в состоянии нажатия, и в таком положении начинать вращение заднего колеса. Далее определить положение биения и наметить мелом пружинки, которые необходимо подтянуть. Произвести регулировку, прокрутить колесо и убедиться что детонации нет. Закрепить пружинки гайками.

Колесо при этом должно было вращаться с каждым оборотом труднее. В результате между штырьками гайки создавался зазор не более 1 мм. Если диски сцепления подвергались значительному износу, то пружины необходимо было сжимать сильнее для предотвращения пробуксовки.