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В России стартовали продажи кроссовера Chevrolet Trailblazer. Все цены

От: Алексей Шмидт
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Компания Chevrolet начала продажи на российском рынке нового компактного кроссовера Trailblazer. Автомобиль был представлен еще в 2019 году, но добрался до РФ только сейчас. «Паркетник» предложен российским покупателям в четырех вариантах исполнения: LS, LT, Activ и RS.

Начальная комплектация кроссовера оборудована шестью подушками безопасности, системами превентивной безопасности, а также пакетом для плохих дорог, включающим в себя защиту картера двигателя, адаптированную для наших дорог подвеску с ограничителями отбоя и увеличенным до 194 мм дорожным просветом.

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Прерогативой «топовой» версии RS (заглавное фото) станет спецдизайн с сетчатой радиаторной решеткой, выполненной в стиле купе Camaro, красными шильдиками на кузове, глянцевыми накладками, задними светодиодными фонарями, раздвоенным выхлопом и эксклюзивным голубым цветом.

В салоне такого исполнения используют отделку из перфорированной кожи с красной прострочкой, установят скошенное по хорде рулевое колесо, у сидений первого ряда появится система вентиляции. Кроме того, кроссовер можно будет выбрать с акустической системой фирмы Bose с семью динамиками, 8-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, беспроводной зарядкой для смартфона и панорамным люком.

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В России кроссовер Chevrolet Trailblazer получил безальтернативный 1,3-литровый бензиновый турбомотор, работающий в связке с бесступенчатым вариатором в версии с передним приводом и 9-диапазонной АКПП при полноприводной компоновке. 

Все цены на кроссовер Chevrolet Trailblazer для России

Двигатель и комплектацияЦена
1.3T (150 л.с.), CVT, 2WD, LSот 2 млн. 49 тысяч рублей
1.3T (150 л.с.), CVT, 2WD, LTот 2 млн. 180 тысяч рублей
1.3T (150 л.с.), 9АТ, 4WD, LTот 2 млн. 303 тысяч рублей
1.3T (150 л.с.), 9АТ, 4WD, Activот 2 млн. 447 тысяч рублей
1.3T (150 л.с.), 9АТ, 4WD, RSот 2 млн. 447 тысяч рублей

Поставлять на наш рынок будут «паркетники», выпущенные в Южной Корее. 

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