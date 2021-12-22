В России до сих пор продают кабины для ГАЗ-53. Они стоят дороже самой машины

Серийное производство грузовой модели ГАЗ-53 стартовало в 1961 году, но купить кабину на нее можно по сей день. Реализацией такого необычного товара занимается официальный дилер «Группы ГАЗ» – компания «Луидор».

Фирма раскрыла список комплектующих, в числе которых была обнаружена кабина, а также передняя часть кузова ГАЗ-53 с капотом, бампером и головной оптикой.

Цены на кабину на сайте не указаны. Маловостребованные на сегодняшний день детали поставляются клиентам только по предзаказу.

Впрочем, по оценкам специалистов, за пассажирскую кабину раритетного советского автомобиля могут просить около 120 тысяч рублей, а за переднюю часть – порядка 80 тысяч рублей. Для сравнения, сама машина на вторичном рынке стоит от 100 до 140 тысяч рублей в зависимости от состояния.

Отмечается, что запчасти не являются новыми, а представляют собой детали, прошедшие процедуру так называемой «реновации».

Иными словами речь идет об отреставрированных элементах, выпущенных Горьковским автозаводом в былые годы.