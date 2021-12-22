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В России до сих пор продают кабины для ГАЗ-53. Они стоят дороже самой машины

От: Алексей Шмидт
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Серийное производство грузовой модели ГАЗ-53 стартовало в 1961 году, но купить кабину на нее можно по сей день. Реализацией такого необычного товара занимается официальный дилер «Группы ГАЗ» – компания «Луидор».

Фирма раскрыла список комплектующих, в числе которых была обнаружена кабина, а также передняя часть кузова ГАЗ-53 с капотом, бампером и головной оптикой. 

Цены на кабину на сайте не указаны. Маловостребованные на сегодняшний день детали поставляются клиентам только по предзаказу.

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Впрочем, по оценкам специалистов, за пассажирскую кабину раритетного советского автомобиля могут просить около 120 тысяч рублей, а за переднюю часть – порядка 80 тысяч рублей. Для сравнения, сама машина на вторичном рынке стоит от 100 до 140 тысяч рублей в зависимости от состояния. 

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Отмечается, что запчасти не являются новыми, а представляют собой детали, прошедшие процедуру так называемой «реновации».

Иными словами речь идет об отреставрированных элементах, выпущенных Горьковским автозаводом в былые годы. 

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