Внедорожник «Аурус Комендант»: анонсирована дата начала производства

Компания Aurus приступит к серийному производству люксового внедорожника Komendant до конца 2022 года. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра промышленности и торговли РФ, производство внедорожников «Комендант» будет осуществляться на тех же мощностях (предприятие в Алабуге), которые сейчас выпускают седаны Senat. При этом спецверсии модели продолжат собирать в НАМИ.

Премьера «Аурус Комендант» запланирована на весну 2022 года. Напомним, изначально планировалось провести премьеру этого внедорожника еще в 2020 году на автосалоне в Москве (ММАС-2020), однако в итоге мероприятие было отменено, а вместе с ним отменилась и премьера автомобиля.

ПРедполагается, что с точки зрения «техники» Komendant будет повторять седан Senat. Если эта информация подтвердится, то внедорожнику достанется аналогичная подвеска с возможностью выбора разных режимов движения, система полного привода, а также гибридная силовая установка мощностью 600 лошадиных сил, в которую войдет 4,4-литровый бензиновый «наддувный» V8, агрегатированный 9-скоростной трансмиссией фирмы KATE со встроенным электромотором.

Как будет выглядеть «Аурус Комендант» стало известно еще в прошлом году, когда в базе Роспатента появились первые изображения этого внедорожника.