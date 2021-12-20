Новый Haval Jolion показали на первых фото

В России продажи кроссовера Haval Jolion стартовали весной этого года, но в Китае уже работают над его обновлением, которое, судя по всему, на первых порах затронет только «поднебесный» рынок. Новый «Хавал Джолион» удалось запечатлеть местным фотошпионам в ходе испытаний на дорогах КНР.

Судя по первым снимкам, рестайлинг привнесет небольшие изменения в дизайн передней части кроссовера. Ему достанется иная радиаторная решетка с «начинкой» в виде небольших ячеек, модернизированная головная оптика, в которой спускающиеся к низу светодиоды сдвинуты в самый край фары.

Все доработки экстерьера призваны сделать дизайн автомобиля более спортивным и агрессивным.

Других заметных глазу изменений во внешности обновленного Haval Jolion обнаружить на снимках не удалось. Корма, к примеру, выглядит примерно так же, как у актуального «паркетника».

Об изменениях в технической части пока стоит только догадываться, но существует большая вероятность, что ее обновление также не затронет. Если это окажется действительно так, то новый Haval Jolion продолжат продавать с полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, агрегатированным 6-скоростной МКПП или 7-диапазонной роботизированной трансмиссией.

Российский «Хавал Джолион» предложен на нашем рынке с 1,5-литровым бензиновым ДВС, выдающим 143 или 150 лошадиных сил в зависимости от версии. Цены на него сейчас начинаются от 1 миллиона 379 тысяч рублей.