Новое поколение хэтчбека Mini: первые фотографии

Компания Mini вывела на тестовые испытания прототипы нового поколения собственного хэтчбека, продажи которого должны начаться в 2023 году. Автомобиль станет первой моделью в гамме следующей генерации. 3-дверка должна сохранить прежний формат, дизайн и пропорции, в то время как другие модели бренда переживут серьезные изменения.

Новый трёхдверный «Мини» окажется модернизированной версией актуальной машины, созданной на платформе UKL (ее премьера состоялась еще в 2013 году). Автомобилю уменьшат передний свес, изменят фары, а также переделают интерьер.

При этом его шасси и конструкция кузова останутся без изменений. Линейка двигателей, как и прежде, будет включать в себя как бензиновые и дизельные моторы, так и электрические агрегаты. Попавший в объектив фотошпионов прототип как раз представляет собой электрическую версию.

Производство реформенных «трехдверок» планируют организовать в Оксфорде (Великобритания). Там же с 2025 года наладят выпуск нового кабриолета. 5-дверный хэтчбек пока не подтверждён, поэтому не исключено, что в новом поколении его уже не окажется.

Что до других моделей британского бренда, то ближайшими новинками должны стать новый «паркетник» Mini Countryman и электрический микроне Mini Traveller.