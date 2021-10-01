Новый электрогрузовик «Камаз Чистогор» (53199) показали в деле

В прошлом году компания «КАМАЗ» разработала первый в своей линейке полностью электрический грузовой автомобиль, который стал родоначальником будущей линейки «Камаз Чистогор». Машина получила индекс 53198.

Новому семейству «Чистогор» предстоит включить в себя автомобили с разными надстройками: бортовой грузовик, рефрижератор и даже автоэвакуатор. Расширить его можно будет и за счет моделей разной массы, колесной формулы, а также длины и типа кузова.

Серийное производство электрогрузовиков Камского автозавода должно стартовать только в 2023 году, но электрический грузовик 53199 «Чистогор» с бортовой платформой уже показали в деле. Видеоролик с участием машины опубликовали на официальном YouTube-канале ПАО «КАМАЗ».

Согласно информации, опубликованной «КамАЗом», снаряжения масса новой модели 53199 равна 9400 кг, а полная масса составляет 18000 кг.

Новый КАМАЗ-53199 с колесной формулой 4×2 позиционируется автопроизводителем исключительно как грузовик, предназначенный для эксплуатации в условиях города. Рабочий прототип оборудован электрическим двигателем с индексом TM4 LSM280, мощность которого составляет 245 кВт, а максимальный крутящий момент равен 2230 Нм. Емкость батарей – 150 кВт/ч.

Заявленный для такого грузового автомобиля запас хода равен 150 км. Зарядить аккумуляторы 53199-го можно будет через 3-фазную розетку и зарядный блок. Максимальная скорость машины с бортовой платформой составляет 90 километров в час.

Электрический грузовик укомплектован задним мостом DANA, а в салоне может похвастать наличием цифровой комбинации приборов.

Ранее в этом году состоялась премьера нового семейства «Камаз Компас», а также беспилотника «Камаз Геркулес».