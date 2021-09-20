Кроссовер Alfa Romeo Tonale показали на новых фото

На сегодняшний день в линейку кроссоверов Alfa Romeo входят только две модели: Giulia и Stelvio, но пока ни одна из них не оправдывает ожиданий автопроизводителя. Исправить эту ситуации должен кроссовер кроссовер Tonale, выход которого запланирован на 2022 год. Недавно его закамуфлированный прототип был замечен фотошпионами издания «Gabetzspyunit» на одной из парковок Турина. Вместе с ним на снимок попал уже представленный «паркетник» Stelvio, на фоне которого можно оценить габариты новинки.

Пока тестовые прототипы, которые попадаются в объективы фотошпионов, полностью покрыты камуфляжной маскировкой. Судя по новым снимкам, с точки зрения размеров автомобиль окажется близок к Stelvio. Габариты последнего, напомним, составляют: 4687x1903x1648 мм, а размер колесной базы равен 2818 мм.

Если говорить о визуальных отличиях, то «Тонале» получит более короткую переднюю часть кузова и как минимум другую оптику. Остальные детали экстерьера кроссовера оказались скрыты плотным слоем защитной пленки.

В основу нового кроссовера «Альфы» должна лечь платформа, на которой был спроектирован кроссовер Jeep Renegade. Предполагается, что у этого же «паркетника» Tonale позаимствует и силовую установку. В ее состав, напомним, входит 1,3-литровый турбомотор и несколько электрических двигателей.

По предварительной информации, продажи автомобиля начнутся в июне 2022 года.