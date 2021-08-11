Новый Duster получит гибридную силовую установку. Первые изображения

Новое поколение кроссовера Dacia Duster получит гибридную силовую установку. Об этом сообщает французское издание L’Argus, отметив, что создание такого силового агрегата уже в процессе. В его основу лягут имеющиеся в распоряжении Renault технологии, а также новый бензиновый двигатель.

Речь идет о системе E-Tech, которую Renault активно использует на европейских Clio и Captur. Ее собираются существенно модернизировать, добавив еще как минимум две модификации такой силовой установки.

Самую большую из них, где главную роль будет играть 1,8-литровый «атмосферник», работающий по циклу Аткинсона, должен получить новый Дастер. За счет увеличения объема с 1,6 до 1,8-литра инженеры Renault повысят производительность силовой установки без потери ее экономичности.

Как пишут наши французские коллеги, гибридный Dacia Duster появится не раньше 2024 года. Годом позже такой же силовой установкой оснастят новый кроссовер, представляющий собой серийную версию концепт-кара Dacia Bigster.

Вторая версия гибридной установки будет представлена раньше – в 2022 году. Для нее задействуют 1,2-литровый «турбомотор», который в связке с электрическим двигателем будет развивать до 280 «сил». Какая модель первой получит такой тандем, пока не уточняется.