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Новый Duster получит гибридную силовую установку. Первые изображения

От: Алиса Шашкова
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Новое поколение кроссовера Dacia Duster получит гибридную силовую установку. Об этом сообщает французское издание L’Argus, отметив, что создание такого силового агрегата уже в процессе. В его основу лягут имеющиеся в распоряжении Renault технологии, а также новый бензиновый двигатель.

Речь идет о системе E-Tech, которую Renault активно использует на европейских Clio и Captur. Ее собираются существенно модернизировать, добавив еще как минимум две модификации такой силовой установки. 

Самую большую из них, где главную роль будет играть 1,8-литровый «атмосферник», работающий по циклу Аткинсона, должен получить новый Дастер. За счет увеличения объема с 1,6 до 1,8-литра инженеры Renault повысят производительность силовой установки без потери ее экономичности.

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Как пишут наши французские коллеги, гибридный Dacia Duster появится не раньше 2024 года. Годом позже такой же силовой установкой оснастят новый кроссовер, представляющий собой серийную версию концепт-кара Dacia Bigster

Вторая версия гибридной установки будет представлена раньше – в 2022 году. Для нее задействуют 1,2-литровый «турбомотор», который в связке с электрическим двигателем будет развивать до 280 «сил». Какая модель первой получит такой тандем, пока не уточняется. 

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