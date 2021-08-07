Камский автомобильный завод имеет немало интересных разработок, но в этом списке особняком стоит вездеход «КАМАЗ Арктика 8×8». Он не только самый большой и продвинутый в техническом плане, но и самый дорогой «КАМАЗ», цены на который начинаются от 15 миллионов рублей.

Машина спроектирована специально для работы в условиях Арктики и Крайнего Севера. Несмотря на свои огромные габариты (длина – 12 м, ширина – 2,54 м, высота 4 м) автомобиль способен проехать практически везде без исключения благодаря клиренсу в 600 мм, колесной формуле 8×8 и шарнирно-сочлененной раме.

Последний элемент (на фото выше) является самым дорогим и сложным в его конструкции, но позволяет машине вытолкать или вытянуть себя самостоятельно. У грузовика также имеется бортовая платформа и краново-манипуляторная установка, расположенная за кабиной.

Сердцем «КАМАЗ Арктика 8×8» служит 12-литровый рядный «турбодизель» P6 мощностью 450 лошадиных сил, соответствующий нормам Евро-5. Его разработкой занимались инженеры Камского автозавода совместно с немецко-швейцарской фирмой Liebherr. Связку двигателю составляет 6-диапазонная автоматическая трансмиссия компании Allison.

В список оборудования арктического вездехода входят: задняя лебедка, лестница, а также аккумуляторы с электрическим конденсатором.