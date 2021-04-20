Новый кроссовер Haval Chitu оценили в 1,2 млн. рублей

Фото: Haval

На автомобильной выставке в Шанхае (Shanghai Auto Show-2021) состоялась премьера новейшего кроссовера Haval. Компания показала «паркетник» Chitu и попутно объявила о старте приема заказов на эту модель. Цены на кроссовер начинаются от 109 тысяч 900 юаней или 1 миллион 290 тысяч рублей по актуальному курсу.

Несмотря на выраженное сходство с другими моделями Haval, кроссовер Chitu имеет ряд оригинальных решений. Так, например, автомобиль укомплектован необычной для компании «зубастой» решеткой радиатора с тонкими вертикальными ламелями и собственным передним бампером с оригинальными боковыми нишами для «противотуманок».

Корма получила развитый спойлер, подчеркивающий спортивную стилистику автомобиля. И это немудрено, учитывая, что его основной аудиторией компания видит молодежь.

Фото: Haval

В салоне установлен виртуальный щиток приборов, который идет уже в «базе», и 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Под ним расположились стандартные для марки узкие блоки с элементами управления климатом и воздуховодами.

Фото: Haval

В роли базового двигателя для Haval Chitu выступит знакомый покупателям полуторалитровый наддувный агрегат мощностью 150 лошадиных сил, кроме которого предложат 184-сильный турбомотор. Связку обоим составит 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

В будущем кроссовер Haval Chitu может добраться и до российского рынка. Его производством займется завод компании в Тульской области.