Genesis GV90 впервые показали с распашными дверями: флагман готовится бросить вызов Rolls-Royce

Изображение: Genesis

До официальной премьеры нового Genesis GV90 остается чуть больше месяца, однако интерес к электрическому флагману марки продолжает расти. На этот раз в Сети появились снимки, впервые демонстрирующие автомобиль с открытыми задними дверями. Они подтвердили одну из самых необычных особенностей будущего SUV – отсутствие центральной стойки кузова и использование распашных дверей, ранее показанных только на концепте.

Genesis GV90 станет самым крупным и самым дорогим серийным автомобилем корейской премиальной марки. В основу модели легли идеи концепта Genesis Neolun, представленного в 2024 году, который продемонстрировал новый взгляд бренда на роскошные электрические внедорожники. Именно GV90 должен стать новым флагманом Genesis и вывести компанию в сегмент ультрароскошных SUV.

Фото: @wilcoblok

Новые фотографии Genesis GV90 с открытыми дверями опубликовал зарубежный автомобильный блогер @wilcoblok. На снимках впервые можно подробно рассмотреть конструкцию кузова без центральной стойки, благодаря чему после открытия передней и задней дверей образуется полностью свободный проем.

Еще одной особенностью автомобиля стали распашные задние двери, характерные для наиболее дорогих представительских моделей. Через широкий проем также можно увидеть роскошный салон с двумя раздельными креслами второго ряда, выполненными в светлой кремовой отделке.

Подобную конструкцию Genesis ранее демонстрировала на концепте NeoLun. Кроме того, компания уже подала в США патент на систему уплотнителей дверей для автомобиля без центральной стойки кузова. До появления новых фотографий в объективы фотошпионов попадали лишь тестовые автомобили с открытыми дверями первого и второго рядов по отдельности.

Фото: @wilcoblok

На опубликованных снимках внимания также заслуживают задние колеса. Они имеют небольшой угол относительно кузова, что может свидетельствовать об использовании системы подруливания задней оси.

Такая технология особенно полезна для крупных внедорожников. На небольшой скорости она уменьшает радиус разворота, облегчая маневрирование на парковках и в узких проездах, а при движении на высокой скорости помогает повысить устойчивость автомобиля во время перестроений.

Ожидается, что Genesis GV90 дебютирует как полноразмерный электрический внедорожник с тремя рядами сидений. Для флагманской версии предусмотрены колесные диски диаметром до 24 дюймов.

По предварительной информации, официальая премьера модели состоится 9 сентября. Также ожидается, что GV90 станет первым серийным автомобилем, построенным на новой электрической платформе eM. Емкость тяговой батареи, как предполагается, превысит 100 кВт/ч, а производство наладят на специализированном предприятии Hyundai Motor Group в Ульсане.

Главными конкурентами нового Genesis GV90 называют Mercedes-Benz EQS SUV и Cadillac Escalade IQ. По предварительным оценкам, стоимость нового электрического флагмана составит около 100 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 8 миллионам рублей по текущему курсу.