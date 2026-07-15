Toyota может возродить внедорожник Daihatsu Rugger для конкуренции с Suzuki Jimny

Рендер: Response

История с возможным конкурентом Suzuki Jimny, похоже, может получить реальное воплощение. По крайней мере на это указывает ряд японских СМИ. По их информации, Toyota и Daihatsu готовят к возрождению внедорожник Rugger, который может выйти уже в следующем году и получить совершенно новую концепцию.

Daihatsu Rugger дебютировал в 1984 году как компактный рамный внедорожник. Модель выпускалась в нескольких поколениях и оставалась в гамме марки до 2002 года, зарекомендовав себя как простой и выносливый автомобиль для тяжелых дорожных условий. После завершения производства имя Rugger неоднократно становилось объектом слухов о возможном возвращении.

По информации японских СМИ, Toyota готовит к дебюту новый внедорожник Daihatsu Rugger, который может стать одной из самых интересных новинок марки. Если информация подтвердится, автомобиль представят осенью 2027 года, а его главным конкурентом станет Suzuki Jimny, прежде всего пятидверная версия Nomade.

Интерес к проекту возник еще после небольшого конфликта между Toyota и Suzuki, который разгорелся в прошлом году. Тогда японские СМИ сообщали, что Toyota хотела получить собственную версию Suzuki Jimny в рамках сотрудничества двух компаний, однако эта идея так и не была реализована.

Теперь внимание переключилось на возрождение Rugger. По слухам, внедорожник получит дизайн с оглядкой на семейство Land Cruiser. В Сети уже появился неофициальный рендер, демонстрирующий возможный облик модели (заглавное изображение). На визуализации автомобиль получил квадратный кузов, высокий капот, крупные блоки фар, узкую многоуровневую решетку радиатора, пластиковые накладки по периметру кузова и серебристые элементы в оформлении бамперов и порогов.

Ожидается, что в основу нового Rugger ляжет платформа DNGA, представляющая собой упрощенную версию архитектуры TNGA. В отличие от классического Rugger и Suzuki Jimny, новинка, предположительно, получит несущий кузов вместо рамной конструкции. Полный привод, по данным японской прессы, будет реализован с помощью муфты подключения задней оси.

Сообщается также, что автомобиль может выйти как в трехдверном исполнении, так и в более практичной пятидверной версии.

По предварительным данным, под капотом может оказаться литровый турбированный двигатель мощностью 98 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. Кроме того, японские СМИ не исключают появления гибридной системы e-Smart Hybrid. В таком случае средний расход топлива, как ожидается, составит около 5 литров на 100 км.

Как пишет японское издание Carview, стоимость нового Daihatsu Rugger может расположиться в диапазоне от 1,7 до 2,3 миллиона иен (в вилке от 800 тысяч до 1,1 миллиона российских рублей по текущему курсу).