Популярный компакт-кроссовер Daihatsu Rocky кардинально изменится внешне и технически

В 2027 году Daihatsu Rocky переживет крупную модернизацию, в ходе которой получит ряд серьезных усовершенствований как снаружи, так и под капотом. Что о нем известно – в нашем материале.

Разработка новой генерации этой модели, имеющей брата-близнеца Toyota Raize, идет полным ходом. Премьера автомобиля запланирована на следующий год.

Ожидается, что в свежем поколении компакт-кроссовер бюджетного суббренда «Тойоты» будет спроектирован на прежней платформе DNGA, однако габариты машины окажутся увеличены. Актуальный Daihatsu Rocky растянулся на 3995 мм, что является стандартом для SUV компакт-класса A/B-сегмента.

Длина новинки вряд ли перешагнет порог 4-метра, но автомобиль точно получит удлиненную колесную базу и более просторный салон с большим запасом свободного пространства для задних пассажиров и их багажа.

Одновременно с этим есть информация о том, что Daihatsu разрабатывает 7-местную версию Rocky с приставкой Space. Такие машины, по слухам, будут отличаться удлиненным кузовом и растянутой колесной базой, а их общей концепции предстоит напоминать скорее небольшой минивэн-кроссовер, нежели классический SUV.

Длина трехрядных «Роки» может достигнуть 4,4-метров, а конструкция кузова после С-стойки будет переработана для обеспечения большего пространства над головой пассажиров «галерки».

Что касается силовых агрегатов, ожидается, что новое поколение Rocky продолжит предлагать версию с литровым турбированным двигателем, а существующая система e-Smart Hybrid будет дополнительно модернизирована.

В настоящее время Daihatsu e-Smart Hybrid работает аналогично системе Nissan e-Power, относясь к последовательным гибридным системам, в которых ДВС не приводит колеса в движение напрямую, а просто вырабатывает электроэнергию, впоследствии используемую электромотором для привода.

В новой генерации этой модели система должна стать еще экономичнее, тише и мощнее, а также обзавестись усовершенствованной аккумуляторной технологией.

Похоже, Daihatsu хочет сделать Rocky не просто бюджетным компакт-кроссовером, а более универсальной семейной моделью. Особенно интересно выглядит идея 7-местной версии Space, которая может объединить в себе формат небольшого SUV и минивэна.

Не исключено, что после дебюта такие машины начнут появляться и в России по параллельному импорту, как это уже происходит с Toyota Raize и другими компактными японскими кроссоверами.