Популярный компактный кроссовер Toyota получит 7-местную версию с мизерным расходом топлива

В конце 2022 года Toyota запатентовала новое название Raize Space. Предполагалось, что речь идет о «растянутой» модификации кроссовера Raize, которая должна будет выйти в продажу в августе 2027 года.

Недавно об этой модификации популярного SUV японской марки появились свежие подробности.

По данным японских инсайдеров, автомобиль будет представлять собой «растянутый» вариант компакт-кара Toyota Raize. Его длина составит 4,3-метра против 4-метров у обычного «паркетника», а расстояние между осями достигнет показателя в 2,6-метра.

Оригинальный Toyota Raize

Машина отличится улучшенной вместительностью, а в качестве опции получит 7-местный салон.

Приводить в движение ее, по слухам, предстоит гибридной системе e-Smart Hybrid от Daihatsu, которая включает в себя 1,2-литровый 3-цилиндровый ДВС и электромотор.

Силовая установка e-Smart Hybrid

Последний обеспечит Raize Space основную мощность и позволит машине расходовать в среднем на дистанцию в каждые 100 километров всего по 4,2-литра топлива.

Неофициальный рендер нового кроссовера Toyota Raize Space

Более доступные версии этой модели будут использовать под капотом литровый турбомотор, работающий исключительно на бензине.

Внешне от новинки Toyota ожидают оформление передней части кузова в стиле моделей Prius и Crown нового поколения, в том числе аналогичную конфигурацию группы фар, уменьшенную решетку радиатора, а также общий контур, напоминающий внедорожную версию минивэна Sienta.