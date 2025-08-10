Популярный компактный кроссовер Toyota получит 7-местную версию с мизерным расходом топлива

В конце 2022 года Toyota запатентовала новое название Raize Space. Предполагалось, что речь идет о «растянутой» модификации кроссовера Raize, которая должна будет выйти в продажу в августе 2027 года.
Недавно об этой модификации популярного SUV японской марки появились свежие подробности.
По данным японских инсайдеров, автомобиль будет представлять собой «растянутый» вариант компакт-кара Toyota Raize. Его длина составит 4,3-метра против 4-метров у обычного «паркетника», а расстояние между осями достигнет показателя в 2,6-метра.
Машина отличится улучшенной вместительностью, а в качестве опции получит 7-местный салон.
Приводить в движение ее, по слухам, предстоит гибридной системе e-Smart Hybrid от Daihatsu, которая включает в себя 1,2-литровый 3-цилиндровый ДВС и электромотор.
Последний обеспечит Raize Space основную мощность и позволит машине расходовать в среднем на дистанцию в каждые 100 километров всего по 4,2-литра топлива.
Более доступные версии этой модели будут использовать под капотом литровый турбомотор, работающий исключительно на бензине.
Внешне от новинки Toyota ожидают оформление передней части кузова в стиле моделей Prius и Crown нового поколения, в том числе аналогичную конфигурацию группы фар, уменьшенную решетку радиатора, а также общий контур, напоминающий внедорожную версию минивэна Sienta.