Новый недорогой кроссовер Fiat показал себя в естественной среде обитания

Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Fiat Panda Concepts 1 scaled 1

Компания Stellantis в лице своего суббренда Fiat готовится вывести на рынок новую модель кроссовера. Машина будет базироваться на платформе Grande Panda и сейчас проходит испытания на улицах Турина. 

Замаскированные прототипы были замечены на одной из парковок итальянского города, а их фотографии дают первые подсказки на тему того, как будет выглядеть новый вседорожник Fiat с выходом в продажу.

Автомобиль позиционируется как эволюция так называемой концепции Giga Panda. Ожидается, что длина машины составит порядка 4,5-метра. 

В основу «паркетника» ляжет платформа Smart Car от группы Stellantis, которая будет предлагаться для всех моделей семейства Panda. Несмотря на массивный кузов, на шпионских фото кроссовер обладает нисходящей линией крыши, которая буквально «стекается» к задним фонарям. 

fiat

Передняя часть кузова выглядит сильно замаскированной, но сквозь камуфляж заметны горизонтальные световые элементы. Отверстия в нижней части бампера указывают на необходимость адекватного охлаждения двигателя, а значит речь идет не о чистом электромобиле, а скорее всего, о гибриде. 

Внутри нового SUV Fiat ожидается появление большого центрального мультимедийного дисплея, сбоку от которого за рулем расположится компактный квадратный цифровой экран. 

Новый кроссовер «Фиат» заявлен как международная модель, продавать которую будут в Европе и Южной Америке. Но выпускать машину собираются в Турции, либо Марокко. Презентовать серийный вариант этого вседорожника планируют до конца нынешнего года.

Фото:Fiat, Quattroruote

