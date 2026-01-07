Новый Jeep Renegade бросит перчатку Renault Duster

Субкомпактный кроссовер Jeep Renegade дебютировал на мировой арене в 2014 году. Машина базировалась на «тележке», разработанной компанией Fiat. В последний раз «паркетник» прошел через рестайлинг в 2022 году, а сейчас, похоже, готовится к долгожданной смене генерации.

По информации, раскрытой инсайдерами, Jeep готовится полностью переделать Renegade внешне и технически, наделив машину более современным дизайном и механической частью.

По мнению независимого дизайнера Марко Мальтезе, опубликовавшего первые рендерные изображения нового Jeep Renegade, реформенный компакт-кроссовер сохранит небольшие размеры кузова, но обзаведется более угловатым и современным дизайном.

Новый Jeep Renegade (неофициальный рендер)

Спереди вместо классических фар расположатся полукруглые светодиодные элементы ДХО, а также семисекционная радиаторная решетка, сочетающаяся с массивными пластиковыми накладками.

Боковой профиль машины будет характеризоваться выступающими крыльями и нестандартной линией заднего остекления, а сзади разместятся лаконичные прямоугольные фонари.

Новый Jeep Renegade (неофициальный рендер)

Ожидается, что в новом поколении Renegade лишится «тележке» FCA Small Wide 4×4, перебравшись на новую модельную архитектуру разработки концерна Stellantis (STLA Small).

В список силовых установок машины в таком случае войдет как минимум один мягко-гибридный силовой агрегат на базе 1,2-литрового турбомотора, работающего в связке с 48-вольтовым стартером генератором. Кроме того, не исключены подзаряжаемые и полностью электрические силовые установки.

Премьера и запуск производства нового Jeep Renegade запланированы на 2027 год. Главным конкурентом этой модели на мировом рынке станет бестселлер Renault Duster.