ДомойАвтоновости сегодняНовый Jeep Renegade бросит перчатку Renault Duster

Новый Jeep Renegade бросит перчатку Renault Duster

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Стало известно, как может выглядеть маленький кроссовер Jeep в свежем поколении

2112477 1

Субкомпактный кроссовер Jeep Renegade дебютировал на мировой арене в 2014 году. Машина базировалась на «тележке», разработанной компанией Fiat. В последний раз «паркетник» прошел через рестайлинг в 2022 году, а сейчас, похоже, готовится к долгожданной смене генерации.

По информации, раскрытой инсайдерами, Jeep готовится полностью переделать Renegade внешне и технически, наделив машину более современным дизайном и механической частью.

По мнению независимого дизайнера Марко Мальтезе, опубликовавшего первые рендерные изображения нового Jeep Renegade, реформенный компакт-кроссовер сохранит небольшие размеры кузова, но обзаведется более угловатым и современным дизайном.

2112468 1
Новый Jeep Renegade (неофициальный рендер)

Спереди вместо классических фар расположатся полукруглые светодиодные элементы ДХО, а также семисекционная радиаторная решетка, сочетающаяся с массивными пластиковыми накладками. 

Боковой профиль машины будет характеризоваться выступающими крыльями и нестандартной линией заднего остекления, а сзади разместятся лаконичные прямоугольные фонари.

2112472 1
Новый Jeep Renegade (неофициальный рендер)

Ожидается, что в новом поколении Renegade лишится «тележке» FCA Small Wide 4×4, перебравшись на новую модельную архитектуру разработки концерна Stellantis (STLA Small).

В список силовых установок машины в таком случае войдет как минимум один мягко-гибридный силовой агрегат на базе 1,2-литрового турбомотора, работающего в связке с 48-вольтовым стартером генератором. Кроме того, не исключены подзаряжаемые и полностью электрические силовые установки. 

Премьера и запуск производства нового Jeep Renegade запланированы на 2027 год. Главным конкурентом этой модели на мировом рынке станет бестселлер Renault Duster.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Malte Design

Читайте также:

Последние новости:

На что жалуются владельцы Haval Jolion – раскрыты...

Легендарный Volkswagen Passat CC возвращается с более спортивным...

Альтернативный Renault Duster 3 поколения преодолел более 1...

Новый Subaru Levorg удивит агрессивным видом и характером

Банный комплекс на колесах – представлен прицеп с...

Новый «странный» 3-колесный электрокар Lean3 готовится к премьере

Бюджетный седан Mitsubishi для Азии готовится к мини-рестайлингу

Шансы на появление нового Mitsubishi Pajero Mini растут

В аэропорту крупного американского города наткнулись на коллекцию...

Бывший президент Венесуэлы обожал автомобили Toyota

Mitsubishi приближает к реальности возрождение любимого многими внедорожника

Легендарный внедорожный минивэн Mitsubishi и его мини-версия обростут...

Kia K5 готовится ко второму рестайлингу – изображения

Премиальный автодом мечты на базе MAN – апартаменты...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+