Дизайнеры переосмыслили культовый американский «кроссовер-чемодан» Ford Flex

Текст: Ростислав Архипов
В 2005 году компания Ford показала в виде концепт-кара большой кроссовер для семей, получивший имя Fairlane, а спустя два года у этой модели появилось серийное продолжение в виде большого SUV Flex. 

Автомобиль активно рекламировался в Штатах звездами шоу-бизнеса и отличился своим необычным форм-фактором, который из-за плоских поверхностей и скругленных углов внешне напоминал нечто вроде «чемодана». Именно это прозвище в итоге закрепилось за «Флексом» до 2019 года, когда машину сняли с конвейера.

Независимые художники из студии «Digimods Design» полагают, что в будущем «Форд» вполне мог бы вернуть кроссовер Flex в строй. Но уже в совсем ином внешнем виде.

На первых рендерах этого гипотетического автомобиля ему достался тот же силуэт, что и раньше, но в тандеме с современными элементами дизайна.

Спереди семейный кроссовер приобрел минималистичную решетку радиатора, узкие футуристичные светодиодные фары и выразительный бампер. Линии кузова машины на рендерах выглядят более простыми и аэродинамичными, чем были раньше, намекая на премиальность модели, а корма щеголяет многоугольными фонарями и большой дверцей багажника с надписью «Flex».

Каким мог бы оказаться новый «Форд Флекс», если бы ему действительно дали «зеленый свет», с точки зрения техники, авторы изображений не раскрыли.

Предыдущий кроссовер был построен на платформе D4 Explorer и комплектовался безальтернативными 3,5-литровыми бензиновыми двигателями с наддувом и без него мощностью до 370 лошадиных сил. В качестве коробки передач выступала автоматическая трансмиссия, а привод можно было выбирать между передним или полным. 

