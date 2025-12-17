ДомойАвтоновости сегодняFord Fiesta обещает вернуться благодаря Renault: как он может выглядеть

Ford Fiesta обещает вернуться благодаря Renault: как он может выглядеть

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 17 в 16.11.38

Появившись на рынке в середине 70-х автомобиль Ford Fiesta стал одной из самых популярных моделей американского автопроизводителя. Однако в начале 2020-х интерес к этому бюджетнику со стороны покупателей стал постепенно угасать, что привело к снятию машины с конвейера.

Слухи о возрождении «Фиесты» появились буквально неделю назад, когда стали известны подробности о потенциальном партнерстве Ford и Renault в сегменте электромобилей.

Ожидается, что до 2028 года у компаний появится несколько бейдж-инжиниринговых моделей, одной из которых может оказаться свежий Ford Fiesta, построенный на платформе Renault 5.

Снимок экрана 2025 12 17 в 16.11.19
Ford Fiesta нового поколения (неофициальный рендер)

Накануне известный цифровой дизайнер «KDesignAG» Клебер Сильва пофантазировал на эту тему, продемонстрировав как может выглядеть новое поколение «Фиесты», которой предстоит оказаться электромобилем.

В экстерьере виртуальной машины использовались дизайнерские решения, вдохновленные «китайским» седаном Ford Mondeo.

Снимок экрана 2025 12 17 в 16.10.57
Ford Fiesta нового поколения (неофициальный рендер)

5-дверка получила аналогичные фары с необычной внутренней «начинкой», крупную имитацию радиаторной решетки со штрихообразными декоративными элементами, ручки задних дверей, скрытые в стойках кузова, а также сквозной блок задних фонарей. 

Технику новый Ford Fiesta, если ему дадут «зеленый свет», скорее всего, «украдет» у Renault 5, который сейчас продается в двух аккумуляторных версиях с батареями на 40 и 52 кВт/ч. Запас хода таких машин достигает 400 километров по циклу WLTP, а максимальная мощность равна 110 кВт (150 лошадиным силам). 

Фото:KDesignAG/Kleber Silva

Читайте также:

Последние новости:

Заказы льются рекой: маленький гибридный кроссовер Mitsubishi стал...

Mazda хочет сделать свои автомобили чище воздуха, но...

Маленький «Гелик» показали на реалистичных изображениях

Новый Toyota RAV4 будет стоить в Японии как...

Минивэн-хит Nissan обновился и получил новую версию, способную...

«Пламенным сердцем» новой Mazda RX-7 станет инновационный двухроторный...

Больше никакого родства с Subaru: Toyota GR86 следующего...

Внедорожный грузовик Mercedes Unimog разжился юбилейной концепт-версией

Новый суперкар Toyota будет разгоняться от 0 до...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe останется бруталом, но с...

Популярные автомобили с серьезными техническими проблемами по мнению...

В популярном компакт-кроссовере Toyota для Азии обнаружились аномальные...

«Премиальный RAV4» сменит поколение в 2027 году и...

Новый спорткар BMW придется подождать очень долго

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+

error: Content is protected !!