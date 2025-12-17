Ford Fiesta обещает вернуться благодаря Renault: как он может выглядеть

Появившись на рынке в середине 70-х автомобиль Ford Fiesta стал одной из самых популярных моделей американского автопроизводителя. Однако в начале 2020-х интерес к этому бюджетнику со стороны покупателей стал постепенно угасать, что привело к снятию машины с конвейера.

Слухи о возрождении «Фиесты» появились буквально неделю назад, когда стали известны подробности о потенциальном партнерстве Ford и Renault в сегменте электромобилей.

Ожидается, что до 2028 года у компаний появится несколько бейдж-инжиниринговых моделей, одной из которых может оказаться свежий Ford Fiesta, построенный на платформе Renault 5.

Ford Fiesta нового поколения (неофициальный рендер)

Накануне известный цифровой дизайнер «KDesignAG» Клебер Сильва пофантазировал на эту тему, продемонстрировав как может выглядеть новое поколение «Фиесты», которой предстоит оказаться электромобилем.

В экстерьере виртуальной машины использовались дизайнерские решения, вдохновленные «китайским» седаном Ford Mondeo.

5-дверка получила аналогичные фары с необычной внутренней «начинкой», крупную имитацию радиаторной решетки со штрихообразными декоративными элементами, ручки задних дверей, скрытые в стойках кузова, а также сквозной блок задних фонарей.

Технику новый Ford Fiesta, если ему дадут «зеленый свет», скорее всего, «украдет» у Renault 5, который сейчас продается в двух аккумуляторных версиях с батареями на 40 и 52 кВт/ч. Запас хода таких машин достигает 400 километров по циклу WLTP, а максимальная мощность равна 110 кВт (150 лошадиным силам).