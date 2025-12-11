Гендиректор Peugeot уверен, что его компания может делать то, что не под силу «китайцам»

Еще совсем недавно мысль о том, что китайские автопроизводители могут открыто бросить вызов европейским, казалась чем-то невероятным, но теперь это сегодняшние реалии.
Китайский автопром активно развивается на технологическом уровне и способен предложить немало авангардных электрических моделей, конкурировать с которыми «старосветским» брендам пока не удается. Однако это не значит, что у них это не получится в будущем.
Генеральный директор Peugeot Алан Фейви убежден, что его компания сможет навязать конкуренцию автопроизводителям из КНР в сегменте электрокаров.
По словам топ-менеджера французской марки, входящей в состав концерна Stellantis, «Пежо» может не только сравниться с «китайцами», но и делать то, что они не могут.
Одним из таких проектов должен стать полностью электрический Peugeot 208, который даст ответ засилью в Европе моделей Omoda, BYD и MG.
Гендиректор Peugeot заявил в интервью порталу «Hibridosyelectricos», что китайские модели несмотря на футуристичный дизайн не отличаются ярко выраженным характером, поэтому главной целью его компании станет попытка выделиться на их фоне.
Электронное рулевое управление, прямоугольный руль и оригинальный дизайн могут стать ключом к успеху. Все эти детали были сосредоточены в концепт-каре Polygon образца этого года, а в ближайшем будущем они перекочуют в новый электрический Peugeot 208.