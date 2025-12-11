Гендиректор Peugeot уверен, что его компания может делать то, что не под силу «китайцам»

Еще совсем недавно мысль о том, что китайские автопроизводители могут открыто бросить вызов европейским, казалась чем-то невероятным, но теперь это сегодняшние реалии.

Китайский автопром активно развивается на технологическом уровне и способен предложить немало авангардных электрических моделей, конкурировать с которыми «старосветским» брендам пока не удается. Однако это не значит, что у них это не получится в будущем.

Генеральный директор Peugeot Алан Фейви убежден, что его компания сможет навязать конкуренцию автопроизводителям из КНР в сегменте электрокаров.

Концепт-кар Peugeot Polygon

По словам топ-менеджера французской марки, входящей в состав концерна Stellantis, «Пежо» может не только сравниться с «китайцами», но и делать то, что они не могут.

Одним из таких проектов должен стать полностью электрический Peugeot 208, который даст ответ засилью в Европе моделей Omoda, BYD и MG.

Гендиректор Peugeot заявил в интервью порталу «Hibridosyelectricos», что китайские модели несмотря на футуристичный дизайн не отличаются ярко выраженным характером, поэтому главной целью его компании станет попытка выделиться на их фоне.

Интерьер концепт-кара Peugeot Polygon

Электронное рулевое управление, прямоугольный руль и оригинальный дизайн могут стать ключом к успеху. Все эти детали были сосредоточены в концепт-каре Polygon образца этого года, а в ближайшем будущем они перекочуют в новый электрический Peugeot 208.