Peugeot 3008 может с рестайлингом удивить новой внешкой и странным рулем

Осенью 2023 года Stellantis показал новое, актуальное на данный момент поколение кроссовера Peugeot 3008. Этот компактный французский «паркетник» должен достигнуть середины жизненного цикла в течение следующих двух-трех лет, а затем ему потребуется рестайлинг.

Журнал «Auto-Moto» выяснил, как должен поменяться «три тысячи восьмой» с обновлением, опубликовав его первый рендер.

При создании визуализации машины авторы изображения опирались на внешность концепт-кара Polygon, представленного в ноябре.

Рендер обновленного Peugeot 3008

У футуристичного прототипа новый 3008-й унаследовал оформление «передка» с необычными дневными ходовыми огнями, выполненными в виде трех светодиодных росчерков, которые одновременно выступают имитацией решетки радиатора.

Остальные перемены во внешности виртуального обновленного Peugeot 3008 включили в себя появление у кроссовера других, более спортивных бамперов и футуристичных колесных дисков.

Рулевое колесо Hypersquare, которое может получить обновленный Peugeot 3008

Салон модернизированного кроссовера, по слухам, могут наделить новейшим прямоугольным рулевым колесом Hypersquare. Это удастся, если у инженеров Peugeot получится интегрировать технологию steer-by-wire (управление по проводам) в платформу STLA Medium, на которой продолжит базироваться 3008-й.

Обновление по части техники, по слухам, будет сопровождаться увеличением запаса хода полностью электрической версии машины, а также появление у нее новейшей гибридной силовой установки, характеристики которой пока не раскрываются.

Рестайлинговый Peugeot 3008 могут представить уже в конце 2027 года. Вероятнее всего его премьера состоится на автосалоне в Мюнхене (Германия). В продажу кроссовер поступит в 2028 году.