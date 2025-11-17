ДомойАвтоновости сегодняНовый популярный бюджетный хэтчбек Peugeot показали в товарном виде

Новый популярный бюджетный хэтчбек Peugeot показали в товарном виде

Текст: Алиса Шашкова
1200 L future peugeot 208 dans quelle mesure s inspirera t elle du concept car polygon

В начале ноября Peugeot представил новый концептуальный хэтчбек Polygon. Машина длиной около 4-метров располагается между моделями сегмента А и B и в товарном варианте должна навязать конкуренцию свежему Renault Clio.

По информации, раскрытой французскими журналистами, речь действительно идет о новой модели Peugeot, которая, по слухам, позиционируется как альтернативная преемница популярного хэтчбека 208. Ожидается, что дебют такого автомобиля состоится уже в 2027 году.

polygon 2511styp 002 full size 1
Концепт-кар Peugeot Polygon

Третья генерация Peugeot 208 должна получить в основу платформу STLA Small, рассчитанную на батареи емкостью до 82 кВт/ч. С ними запас хода 5-дверки может составить свыше 600 километров по циклу WLTP в самых продвинутых версиях.

Судя по первым неофициальным рендерам новинки, опубликованным журналом «Auto-Moto», новый «двести восьмой» позаимствует в экстерьере элементы, которые использовались в концепции Polygon, в том числе горизонтальные дневные ходовые огни.

23 1
Рендер нового Peugeot 208 в электрической версии

По своему форм-фактору автомобиль может оказаться ближе даже не к хэтчбекам, а уже к субкомпактным кроссоверам. Намеки на это видны на рендерах по пластиковому неокрашенному обвесу, служащему защитой для ЛКП автомобиля.

Как сообщают инсайдеры, параллельно с производством этой модели Peugeot собирается продолжить выпуск текущей версии 208-го, но с двигателем внутреннего сгорания, тем самым обеспечив преемственность для тех, кто не готов к полному переходу на электротягу. 

Фото:Auto-Moto, Peugeot

