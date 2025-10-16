Новый Ford Mondeo может удивить внешностью Mustang

ДомойАвтоновости сегодняНовый Ford Mondeo может удивить внешностью Mustang

В отдельный период своей истории Ford Mondeo был настоящим бестселлером, причем даже в России. Но в последнее время спрос на вместительные 4-дверки резко сократился, а покупатели начали менять свои представительские седаны на кроссоверы. 

Все это привело к тому, что «Форд» пришлось отказаться от «Мондео». Сначала в Штатах, где машина звалась Fusion, а затем и в Европе. Единственной страной, где сейчас доступен этот седан, является Китай. Три года назад там дебютировало пятое поколение Mondeo, а теперь все идет к его плановому обновлению.

Как может поменяться эта четырехдверка с рестайлингом продемонстрировал цифровой художник «Digimods Design», уверенный, что в модернизации машины «фордовцы» могут задействовать стиль своей легендарной модели Mustang.

Спереди автомобиль на рендерах может похвастаться смелой черной решеткой радиатора с культовым шильдиком в виде «пони», мускулистым капотом с четкими контурами, а также яркими светодиодными фарами, придающими машине более яростный и уверенный вид.

Боковины получили скульптурные линии и выделяются четкими пропорциями, намекая на спортивность.

Что касается кормы, то она получилась прямым отражением нового языка дизайна Ford с собственной итерацией «мустанговских» фонарей, спортивным бампером с имитацией диффузора и двумя крупными выхлопными патрубками.

Если слухи о гибридной версии мотора EcoBoost с системой полного привода окажутся правдой, то новый Mondeo может попытаться перезагрузить сегмент скучных седанов D-класса. Но выводить за пределы «Поднебесной» машину пока никто не планирует. 

