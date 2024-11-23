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Hongqi представил на автосалоне в Гуанчжоу люксовый седан Guoya

Текст: Михаил Романченко
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Компания Hongqi, принадлежащая концерну FAW, провела премьеру в Гуанчжоу нового флагманского седана Guoya. Автомобиль, в качестве потенциальных соперников которого оказались названы машины таких именитых автопроизводителей как Bentley и Mercedes-Maybach, ранее носил индекс L1.

Под капотом нового китайского люксового седана расположится два варианта производительных моторов на выбор. Первый представляет собой 3-литровый «наддувный» агрегат V6, выдающий 381 лошадиную силу. Такой двигатель будет положен  Guoya в стартовой комплектации.

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Hongqi Guoya

Что касается более дорогих вариантов 4-дверки, то здесь машине предстоит получить 4-литровый V8, который развивает 476 «сил». Ассистировать каждому мотору будет восьмискоростная автоматическая трансмиссия и система 4WD.

Заявленные динамические характеристики Guoya выглядят впечатляюще. Тяжелый люксовый седан будет способен разгоняться с места до 100 километров в час за 4,8-секунды в варианте с двигателем V6 и за 4,3-секунды в модификации с мотором V8. 

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Hongqi Guoya

Внутри автомобиля сможет расположиться как 4, так и 5 человек в зависимости от выбранной версии компоновки салона, который включит в себя все роскошества современного автопрома от сидений с вентиляцией, массажем и подогревом до ультра-премиальной информационно-развлекательной системы и отдельными экранами для развлечения пассажиров. 

Цены на новинку Hongqi уже раскрыты. За автомобиль на родном для него «поднебесном» рынке будут просить от 193 тысяч 500 долларов до 257 тысяч долларов. В перспективе этот седан может добраться и до России, но на нашем рынке практически наверняка будет предлагаться гораздо дороже.

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Фото:Hongqi

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