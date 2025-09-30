ДомойАвтоновости сегодняКомпакт-кроссовер Peugeot 2008 останется без нового поколения, но не без обновок

Компакт-кроссовер Peugeot 2008 останется без нового поколения, но не без обновок

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия 1200 L lactuel peugeot 2008 devrait bnficier dun second restylage 1

Peugeot 2008 находится в строю в своем актуальном втором поколении с 2019 года. В 2023-м году компактный «паркетник» был обновлен, а теперь, по слухам, его ожидает второй рестайлинг.

Французский портал «Auto-Moto» пишет, что о смене поколения автомобиля речи не идет. В Stellantis взяли курс на экономию и собираются расширить жизненный цикл большинства моделей своих суббрендов. 

По слухам, такие планы связаны с тем, что концерн хочет сохранить на рынке недорогие модели с двигателем внутреннего сгорания, не вкладывая значительные средства в их полноценные новые поколения.

1200 L lactuel peugeot 2008 devrait bnficier dun second restylage
Неофициальный рендер обновленного Peugeot 2008

Предполагается, что новый Peugeot 2008 будет по-прежнему базироваться на платформе CMP, но переживет некоторые стилистические обновления. Рендер, опубликованный французской прессой, демонстрирует дизайн машины с использованием визуальных решений концепт-кара Inception 2023 года. 

Машине на неофициальном изображении удалось примерить не только новые фары, решетку радиатора и бамперы, но и приобрести переделанные боковины с другими крыльями и даже новые задние стекла. 

А вот механические изменения в случае с новым 2008-м кажутся маловероятным событием. 

Кроссовер Peugeot с ДВС может дебютировать в следующем году, а его электрическая альтернатива e-2008, скорее всего, переживет модернизацию в 2027-м или еще позднее (в 2028-м).

Фото:Auto-Moto

