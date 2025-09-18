«Блокбастер бездорожья» Jeep Wrangler нового поколения показан на первых изображениях

Внедорожник Wrangler вошел в линейку моделей компании Jeep, сейчас принадлежащей концерну Stellantis, в далеком 1986 году. Действующая, четвертая генерация этого хита своего сегмента появилась в 2017-м году и прошла через рестайлинг в 2023-м.

По всем канонам жанра следующим шагом в развитии этой модели является плановый прыжок в пятое поколение, который должен состояться в ближайшие несколько лет. Подробностями об этом проекте ни Stellantis, ни сам Jeep, пока не делятся, зато это делают независимые дизайнеры, фантазирующие на тему изменений во внешности нового Wrangler.

На днях цифровой художник «Avarvarii» выпустил серию неофициальных рендеров пятой генерации «Рэнглера», на которых показал машину в доработанном виде. По мнению автора изображений, культовая модель «Джип» сохранит угловатый кузов, присущий его предшественникам, но обзаведется более современным оформлением «передка» и кормы.

Рендер нового поколения Jeep Wrangler

Бампер, решетка радиатора с семью прорезями и фары машины на рендерах получили квадратную форму, отсылая к оригинальному Wrangler 1986 года, а вся светотехника полностью изменена и теперь затрагивает не только головную оптику, но и «гриль» внедорожника.

«Поворотники», как и прежде, расположатся в крыльях, которые, в свою очередь, могут выкрасить в цвет кузова и сделать немного компактнее, чем сейчас. А задние фонари имеют шансы пережить небольшие доработки.

Рендер нового поколения Jeep Wrangler

Ожидается, что новый Wrangler останется верен своим корням и сохранит рамную конструкцию, неразрезной задний мост и прочее внедорожное оборудование, а также будет продаваться в 2-дверном и 4-дверном вариантах с мягким или жестким верхом.

Делать машину полностью электрической в Jeep, скорее всего, не станут, ограничившись электрифицированной силовой установкой EREV с большим запасом хода на электротяге, подключаемым гибридом PHEV и, возможно, даже 3-литровым твин-турбированным мотором Hurricane.

Премьера нового Jeep Wrangler может состояться в 2028 году, а его продажи, вероятно, начнутся годом спустя (ориентировочно весной 2029-го).