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Электрический катер с мотором Porsche Macan установил мировой рекорд скорости

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Продукция компании Porsche используется не только в автомобилях, но и в лодках. Более того, именно благодаря ей отдельным из них удается достигать феноменальных результатов.

На днях состоялась гонка Monaco Energy Boat Challenge, в которой приняла участие яхта (спортивный катер) Frauscher x Porsche 850 Fantom. Ее отличительной особенностью является электрическая силовая установка компании Porsche, заимствованная у кроссовера Macan Turbo EV. 

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Frauscher x Porsche 850 Fantom

Двигатель был полностью адаптирован для использования на воде, а вместе с ним «Порше» передала команде Frauscher еще и 800-вольтовую аккумуляторную батарею, систему привода, блок управления и сопутствующие модули. 

Запас хода катера составляет 43 километра на крейсерской скорости и примерно в два раза больше при малых скоростях. 

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Максимальная мощность двигателя Porsche, установленного в лодку, равна 536 лошадиных сил. Этого оказалось достаточно для того, чтобы катер Frauscher x Porsche 850 Fantom установил в гонке абсолютный рекорд скорости – 49,84 узла или около 92 километров в час. 

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Силовая установка, использовавшаяся в электрической-лодке рекордсменке, практически не отличается от той, что задействуется в кроссовере Macan Turbo EV, но машина едет гораздо быстрее катера.

С места до 100 км/ч батарейный «паркетник» разгоняется за 3,3-секунды, а его максимальная скорость достигает отметки в 260 километров в час.

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Фото:Porsche

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