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Неузнаваемый Toyota Yaris получит «королевскую» версию

Текст: Алиса Шашкова
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Компания Mitsuoka Motor, преуспевшая в превращении новых японских автомобилей в винтажные аналоги, собирается выпустить новую «королевскую» версию для своей знаковой модели Viewt Story.

Специальная модификация получит название Royal Edition и отличится от оригинала улучшенным внешним видом и интерьером.

Viewt Story – это перелицованный Toyota Yaris, который за новыми кузовными панелями и классическим ретро-оформлением Mitsuoka не узнать в общем потоке.

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Mitsuoka Viewt Story Royal Edition

Спецверсия этой модели Royal Edition будет предлагаться в трех эксклюзивных вариантах окраса: Royal Green, Royal Red и Royal White.

Главные отличия «королевской» версии Viewt Story от обычной скроются внутри машины, где будет использована коричневая кожа, а сиденья получат серую окантовку и вышитые эмблемы с названием модели. 

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Технически Mitsuoka Viewt Story Royal Edition повторит свой стандартный вариант, получив под капот 1- и 1,5-литровые 3-цилиндровые атмосферные моторы, а также полуторалитровый гибрид. Эти двигатели, напомним, предлагаются в том числе для оригинального Toyota Yaris.

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Каждый из двигателей способен работать как в связке с 6-ступенчатой механической, так и бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT/ECVT. Привод можно выбирать между передним и полным. 

Ценник на ограниченную серию Viewt Story уже известен. За машину будут просить в Японии от 3 миллионов 850 тысяч до 5 миллионов 134 тысяч 800 иен (2,1 – 2,8-миллиона рублей). 

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Фото:Mitsuoka

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