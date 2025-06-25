Hyundai Creta 3 поколения появится в 2027 году и станет гибридом

Работы над новым поколением кроссовера Hyundai Creta стартовали. По крайней мере на это намекают журналисты издания «Autocar India». Более того, инсайдеры полагают, что уже знают дату премьеры этой машины – 2027 год.

Как утверждает источник, помимо перемен в дизайне «третья» Creta может удивить в техническом плане. Кроме простых ДВС ей пророчат гибридную силовую установку, подробностей о которой пока нет.

Ходят слухи, что этим силовым агрегатом окажется 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, сопряженный с электрическим двигателем и компактной батареей.

Hyundai Creta актуального поколения

Конкурировать такие машины будут с новой генерацией Kia Seltos, который, по слухам, также вскоре обзаведется бензино-электрической модификацией.

Параллельно стало известно о том, какая судьба ждет полностью электрический кроссовер Hyundai Creta Electric. Машина к 2027 году пройдет через плановое обновление в середине жизненного цикла.

Hyundai Creta Electric

«Батарейному» SUV должны достаться изменения в дизайне, больше технологий и дополнительные удобства.