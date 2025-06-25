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Hyundai Creta 3 поколения появится в 2027 году и станет гибридом

Текст: Алиса Шашкова
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Работы над новым поколением кроссовера Hyundai Creta стартовали. По крайней мере на это намекают журналисты издания «Autocar India». Более того, инсайдеры полагают, что уже знают дату премьеры этой машины – 2027 год.

Как утверждает источник, помимо перемен в дизайне «третья» Creta может удивить в техническом плане. Кроме простых ДВС ей пророчат гибридную силовую установку, подробностей о которой пока нет. 

Ходят слухи, что этим силовым агрегатом окажется 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, сопряженный с электрическим двигателем и компактной батареей.

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Hyundai Creta актуального поколения

Конкурировать такие машины будут с новой генерацией Kia Seltos, который, по слухам, также вскоре обзаведется бензино-электрической модификацией.

Параллельно стало известно о том, какая судьба ждет полностью электрический кроссовер Hyundai Creta Electric. Машина к 2027 году пройдет через плановое обновление в середине жизненного цикла.

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Hyundai Creta Electric

«Батарейному» SUV должны достаться изменения в дизайне, больше технологий и дополнительные удобства. 

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Фото:Hyundai
ИСТОЧНИК:Autocar India

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