Третье поколение Mazda CX-5 удивит одинаковыми дизайн-решениями с новым Toyota RAV4

Популярный кроссовер Mazda CX-5 готовится к переходу в третье поколение, премьера которого должна состояться в октябре этого года. Тестовые машины то и дело появляются на общественных дорогах в разных странах мира. А недавно такие «паркетники» были замечены в Японии, причем дав своим вояжем несколько намеков на использование нового стиля.

Машину удалось запечатлеть во время проезда по шоссе поздней ночью, где она отлично «подсветила» свои новые задние фонари. Они немного отличаются от тех, что установлены в текущем поколении CX-5 и даже от фонарей более премиального CX-60.

Прототип нового поколения Mazda CX-5

Что касается передней светотехники, то она в случае со свежей Mazda CX-5 сменит не только форму, но и внутреннюю графику дневных ходовых огней, а решетка радиатора кроссовера по размеру и конструкции будет похожа на ту, что использовало первое поколение этой модели.

Но еще интереснее выглядят слухи о том, что новый CX-5 окажется похож на свежий RAV4 по внутреннему убранству.

Японские инсайдеры сообщают, что Mazda и Toyota подписали соглашение о сотрудничестве и будут использовать одни и те же центральные дисплеи и бортовые системы.

Интерьер нового Toyota RAV4

Таким образом не исключено, что в «третьем» Mazda CX-5 дебютирует та же самая мультимедийная система с 12,9-дюймовым дисплеем, что и в RAV4 новой генерации. Она будет работать от операционной системы Arene, которая по своему интерфейсу окажется похожей на Android от Google и iOS от Apple.

Длина нового поколения CX-5 должна увеличиться до 4,8-метра, а расстояние между осями растянуться до 2,8-метра.

Под капотом кроссовера ждут мягко-гибридные системы Skyactiv-G и Skyactiv-X, работающие от 2-литрового ДВС, а в 2027-м году у машины появится новейший подключаемый гибрид Skyactiv-Z, использующий в своем составе 2,5-литровый ДВС.