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Недорогой мини-кроссовер Fiat вот-вот обновится: первые изображения

Текст: Ростислав Архипов
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Новый ультрадешевый кроссовер Fiat, получивший имя Pulse, появился в 2021 году. Машина была адресована исключительно латиноамериканскому рынку, но затем появилась и в других странах.

В ближайшее время эту популярную модель «Фиат» с ценой от 114 тысяч реалов (1,6 миллиона рублей) собираются провести через плановый рестайлинг. Чего от него можно ждать на днях раскрыли журналисты из Бразилии.

Дизайнеры портала «Autos Segredos» опубликовали первые неофициальные рендерные изображения обновленного Pulse, который, как ожидается, переживет существенные пертурбации во внешности.

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Рендер обновленного Fiat Pulse 2026

Основываясь на шпионских фотографиях прототипов новых кроссоверов бразильские журналисты наделили бюджетник другим передним бампером и переделанной решеткой радиатора, которая примерила вместо горизонтальных ламелей вертикальные штрихообразные полосы. 

Боковины машины если и поменяются, то незначительно и за счет новых колесных дисков, а корма, скорее всего, и вовсе останется без обновок. 

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От интерьера, как и от технической части субкомпакта, серьезных перемен не ожидается. 

Машина должна сохранить свой 1,3-литровый мотор Firefly в базовой версии Drive, мощность которого составляет 107 лошадиных сил на этаноле и 98 л.с. на бензине. В качестве помощника вновь выступит вариатор CVT. 

Более дорогие модификации Pulse получат ту же, что и раньше, гибридную систему, состоящую из литрового мотора Turbo 200 Flex на 130 л.с. на этаноле и 125 «сил» на бензине, а также бесступенчатую трансмиссию, виртуально имитирующую семь скоростей. 

Презентация нового Fiat Pulse может состояться в ближайшие месяцы.

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Фото:Fiat, Autos Segredos

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