Странный минивэн Fiat Multipla ждет возрождение: как он может выглядеть

Концерн Stellantis собирается возродить ряд известных моделей своих суббрендов, одним среди которых является итальянский Fiat. Еще относительно недавно в линейку автомобилей этой компании входил минивэн Multipla, отметившийся крайне странным дизайном, из-за которого эту машину до сих пор вносят в списки самых непривлекательных автомобилей в мире.
Возрождение «Мультиплы» может произойти в немного другом форм-факторе. Автомобиль имеет шансы получить кроссоверный внешний вид. Каким он окажется в реальности на днях пофантазировал независимый дизайнер из Малайзии «Theottle».
При создании экстерьера возрожденного Fiat Multipla цифровой художник черпал вдохновение с китайской модели Zeekr Mix, поступившей в продажу в 2024 году.
У «поднебесного» вэна воссозданный вживую минивэн Multipla нового поколения унаследовал лишь форм-фактор, тогда как остальные детали в дизайне итальянской машины оказались собственными.
Автомобиль наградили узкой лентой светодиодной оптики сверху, отвечающей за дневные ходовые огни, а также прямоугольными кластерами фар, расположенными на уровень ниже. Бампер машины примерил декоративные вырезы по бокам и получил широкий воздухозаборник с установленным на него лидаром системы адаптивного круиз-контроля.
В отличие от Zeekr Mix минивэн Fiat, показанный на рендере, использует обычные, а не раздвижные двери сзади. Кроме того, ему досталась собственная задняя светотехника, отсылающая к форме фар предшественников, между которой расположилась большая надпись «Multipla».
Ходят слухи, что новая «Мультипла» будет вмещать до семи человек. Сиденья внутри машины получат компоновочную схему 2+3+2. Продавать минивэн собираются как с гибридными силовыми агрегатами, так и в версиях с двигателями внутреннего сгорания.
Выхода в продажу нового поколения самой странной модели Fiat последних 20 лет ждут в ближайшие годы.