Странный минивэн Fiat Multipla ждет возрождение: как он может выглядеть

Концерн Stellantis собирается возродить ряд известных моделей своих суббрендов, одним среди которых является итальянский Fiat. Еще относительно недавно в линейку автомобилей этой компании входил минивэн Multipla, отметившийся крайне странным дизайном, из-за которого эту машину до сих пор вносят в списки самых непривлекательных автомобилей в мире.

Возрождение «Мультиплы» может произойти в немного другом форм-факторе. Автомобиль имеет шансы получить кроссоверный внешний вид. Каким он окажется в реальности на днях пофантазировал независимый дизайнер из Малайзии «Theottle».

Fiat Multipla 2002-2004

При создании экстерьера возрожденного Fiat Multipla цифровой художник черпал вдохновение с китайской модели Zeekr Mix, поступившей в продажу в 2024 году.

У «поднебесного» вэна воссозданный вживую минивэн Multipla нового поколения унаследовал лишь форм-фактор, тогда как остальные детали в дизайне итальянской машины оказались собственными.

Спекулятивный рендер нового поколения Fiat Multipla

Автомобиль наградили узкой лентой светодиодной оптики сверху, отвечающей за дневные ходовые огни, а также прямоугольными кластерами фар, расположенными на уровень ниже. Бампер машины примерил декоративные вырезы по бокам и получил широкий воздухозаборник с установленным на него лидаром системы адаптивного круиз-контроля.

В отличие от Zeekr Mix минивэн Fiat, показанный на рендере, использует обычные, а не раздвижные двери сзади. Кроме того, ему досталась собственная задняя светотехника, отсылающая к форме фар предшественников, между которой расположилась большая надпись «Multipla».

Спекулятивный рендер нового поколения Fiat Multipla

Ходят слухи, что новая «Мультипла» будет вмещать до семи человек. Сиденья внутри машины получат компоновочную схему 2+3+2. Продавать минивэн собираются как с гибридными силовыми агрегатами, так и в версиях с двигателями внутреннего сгорания.

Выхода в продажу нового поколения самой странной модели Fiat последних 20 лет ждут в ближайшие годы.