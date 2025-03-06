Внедорожник Peugeot Себастьяна Лёба, который «уделает» любой Land Cruiser, продают на аукционе за смешные деньги

В последнее время в мире отмечается высокий спрос на хардкорные внедорожники, способные преодолевать даже самые непроходимые препятствия. Но еще больше в этом сегменте ценятся настоящие раллийные автомобили, которым не страшны на пути практически никакие преграды.
Накануне одна из таких машин обнаружилась в продаже на аукционе «Collecting Cars». Ее особенностью является тот факт, что она принимала участие в раллийных соревнованиях, а за ее рулем сидел легендарный гонщик Себастьян Лёб и его штурман Даниэль Елена.
Конкретно эта машина выступала в 2015 году в Rallye du Maroc (аналог легендарного ралли «Дакар»).
После своего одноразового появления в гонках хардкорный внедорожник Peugeot, известный как DKR, был переделан в спецификацию Plus и затем использовался в качестве испытательного стенда для разработок компании. Но на этом история машины не закончилась.
Впоследствии она перекочевала в музей Peugeot во французском Сошо, а в 2021 году была продана некоему коллекционеру из Италии.
Машина использует трубчатое шасси, по центру которого располагается 3-литровый дизельный мотор V6 с двойным турбонаддувом, развивающий примерно 340 лошадиных сил. Все они передаются на задние колеса через 6-ступенчатую секвентальную коробку передач.
У машины полный привод, длинноходная подвеска с двумя амортизаторами на каждое колесо и дорожный просвет в районе 40 см, которые позволят с легкостью перелетать через лежачие полицейские.
Что еще интереснее, это цена такого автомобиля. На момент написания этой заметки 10-летний внедорожник Peugeot собрал две заявки на его покупку.
Самой высокой ценой для него оказалась сумма в 45 тысяч евро или около 4,3 миллиона рублей, что сопоставимо со многими тривиальными китайскими кроссоверами. До конца торгов остается еще 5 дней.