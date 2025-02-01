Культовый раллийный автомобиль из 80-х продадут за восьмизначную сумму

В истории компании Renault был олдскульный хэтчбек, который выпускался лимитированным тиражом и считался одним из самых желанных автомобилей на планете. На днях один из его экземпляров будет продан на аукционе за восьмизначную сумму.

Речь идет о Renault 5 Turbo 2, представляющем собой машину, вдохновленную ралли. Трехдверка родилась в 80-х в золотую эру омологационных специальных автомобилей. Это были редкие высокопроизводительные авто, созданные в соответствии с правилами автоспорта.

Выставленный на торги аукционного дома «RM Sotheby’s» хэтчбек провел большую часть своей жизни в Японии. Там он пробыл с момента схода с конвейера (1984 год) до 2021-го, а затем прибыл в Великобританию.

Машина пребывает в идеальном состоянии и сейчас находится во владении некоего гражданина Германии.

Автомобиль обладает поразительным дизайном, который нельзя спутать ни с одним другим на дороге.

3-дверка комплектуется 1,4-литровым турбированным мотором, который установлен на месте задних сидений и передает 160 лошадиных сил на задние колеса через специальную 5-ступенчатую механическую коробку передач.

В описании к лоту говорится, что минимальной ценой его продажи организаторы торгов видят сумму в 85 тысяч фунтов стерлингов или 10 миллионов 390 тысяч рублей. Машина уйдет с молотка уже 5 февраля.