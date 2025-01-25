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Каким мог быть дешевый «народный седан» Porsche. И причем здесь Китай

Текст: Ростислав Архипов
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Когда где-то слышно слово Porsche, первое, что придет на ум каждому – это легендарный 911-й. Это легендарный спортивный автомобиль, который никогда не был дешевым, как, собственно, и другие машины штутгартского концерна.

Но в определенный период своей истории немцы готовили бюджетник. Вот только ему было не суждено добраться до конвейера.

Начало проекта

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Porsche C88

К середине 90-х годов Porsche находилась на грани банкротства. Чтобы переломить ситуацию в руководстве компании решили взяться за проект некоего недорогого автомобиля, который заказали у них в Китае. 

Машина должна была представлять доступный, но при этом эффективный и вместительный авто, который впоследствии будет продаваться в «Поднебесной».

За создание такого автомобиля оказалось ответственно отделение Porsche Engineering, которое быстро подготовило модель, названную Porsche C88.

Разработка модели

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Porsche C88

Получив на руки задание, штутгартские инженеры приступили к работе и оперативно создали прототип необходимой машины. Его длина составляла 4050 мм, ширина – 1635 мм, высота – 1430 мм, а расстояние между осями было равно 2450 мм. 

Под капотом Porsche C88 разместили 1,1-литровый 4-цилиндровый «оппозитник», развивающий 67 лошадиных сил и 105 Нм. Ассистировать ему предстояло 5-ступенчатой «механике».

Автомобиль был седаном с дизайном, который легко спутать с любым авто из 90-х. У него был высокий клиренс, некрашеные бамперы и в угоду низкой цены стальные колесные диски.

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Салон Porsche C88

Внутри Porsche C88 выделялся необычным оформлением передней панели со скругленными линиями, а также двухспицевым рулем и странной комбинацией приборов. 

Учитывая, что машина готовилась для Китая, никакого брендинга Porsche в салоне 4-дверки было не найти. Вместо шильдиков немецкого автопроизводителя на руле автомобиля красовалось нечто похожее на спиннер. 

Результат

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Porsche C88

Премьера концепт-кара состоялась на Пекинском автосалоне 1994 года. Машину неплохо приняли на выставке, но затем все пошло кувырком.

Правительство Китая отменило программу, оставив Porsche с автомобилем, который она не могла продавать, а также с серьезными затратами на его разработку. 

Компания попыталась «сбагрить» дизайн машины индийским автопроизводителям, но не нашла на него покупателей. 

Последствия

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Porsche C88 в музее компании (Штутгарт)

Несмотря на все проблемы у Porsche C88 все еще оставались шансы превратиться в серийный проект, однако в конечном счете это так и не произошло.

С горя штутгартцы могли сдать разработанный шоу-кар на металлолом, но не сделали это, выставив машину в своем музее. 

Впоследствии компания смогла пережить шторм, переняв ряд производственных методов у Toyota, а затем оптимизировав производство и стоимость своих машин. Но ни одного «народного» Porsche с тех пор так и не появилось. 

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Фото:Porsche

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