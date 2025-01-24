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Пиратская копия Citroen Picasso из Китая вмещает столько же людей, но стоит намного дешевле

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря на то, что большая часть китайских автомобилей сегодня имеет собственный уникальный дизайн, как минимум один «поднебесный» бренд продолжает копировать зарубежные автомобили. Имя ему – Sinogold. 

Эта компания с 2018 года выпускает шестиместный минивэн GM3, который выглядит подозрительно похожим на Citroen C4 Grand Picasso. Более того, у машин даже одинаковая колесная база. 

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Citroen C4 Grand Picasso

Как известно, Citroen C4 Grand Picasso больше не производится, но до его снятия с конвейера в Европе за машину просили порядка 32 тысяч евро (3,2 миллиона рублей). Но Китай может предложить за аналог этой модели гораздо более интересную цену – 163 тысячи 800 юаней (2,2 миллиона рублей по действующему курсу).

Обладая практически идентичными размерами с оригиналом Citroen, Sinogold GM3 щеголяет собственной передней частью кузова с более крупными фарами и решеткой радиатора, отличной от C4 Grand Picasso. Корма китайского минивэна также уникальна и использует С-образные фонари, соединенные световой планкой.

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Sinogold GM3

Внутри в GM3 все также устроена по-своему. Оснащение автомобиля включает мультимедийную систему с огромным широкоформатным 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, а также все прелести жизни от кондиционера и климат-контроля до мультируля, «круиза» и цифровой комбинации приборов по центру передней панели.  

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Но самая большая разница между французом и китайцем кроется в их технической части. 

Если первый был автомобилем с ДВС, то его пиратская копия является чистым электромобилем.

На выбор покупателей предложено сразу два варианта батарей. В самой продвинутой модификации максимальный запас хода «поднебесного» минивэна составляет около 400 километров.

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