Пиратская копия Citroen Picasso из Китая вмещает столько же людей, но стоит намного дешевле

Несмотря на то, что большая часть китайских автомобилей сегодня имеет собственный уникальный дизайн, как минимум один «поднебесный» бренд продолжает копировать зарубежные автомобили. Имя ему – Sinogold.

Эта компания с 2018 года выпускает шестиместный минивэн GM3, который выглядит подозрительно похожим на Citroen C4 Grand Picasso. Более того, у машин даже одинаковая колесная база.

Citroen C4 Grand Picasso

Как известно, Citroen C4 Grand Picasso больше не производится, но до его снятия с конвейера в Европе за машину просили порядка 32 тысяч евро (3,2 миллиона рублей). Но Китай может предложить за аналог этой модели гораздо более интересную цену – 163 тысячи 800 юаней (2,2 миллиона рублей по действующему курсу).

Обладая практически идентичными размерами с оригиналом Citroen, Sinogold GM3 щеголяет собственной передней частью кузова с более крупными фарами и решеткой радиатора, отличной от C4 Grand Picasso. Корма китайского минивэна также уникальна и использует С-образные фонари, соединенные световой планкой.

Sinogold GM3

Внутри в GM3 все также устроена по-своему. Оснащение автомобиля включает мультимедийную систему с огромным широкоформатным 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, а также все прелести жизни от кондиционера и климат-контроля до мультируля, «круиза» и цифровой комбинации приборов по центру передней панели.

Но самая большая разница между французом и китайцем кроется в их технической части.

Если первый был автомобилем с ДВС, то его пиратская копия является чистым электромобилем.

На выбор покупателей предложено сразу два варианта батарей. В самой продвинутой модификации максимальный запас хода «поднебесного» минивэна составляет около 400 километров.