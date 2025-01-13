ДомойАвтоновости сегодняОдин из самых нелепых спорткаров в истории продали дороже 10 млн рублей

Один из самых нелепых спорткаров в истории продали дороже 10 млн рублей

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
119243 1732617648 110aa36d

Компания Mitsuoka из Японии является автором множества творений, в основе которых лежат местные автомобили от Nissan March, Toyota Corolla и Mazda MX-5 до культового Honda NSX. Как раз последний лег в основу одного из самых нелепых проектов этих тюнеров, названный Orochi. 

Машину начали собирать серийно в 2005 году, но в 2014-м сняли с производства. Один из ее экземпляров недавно был продан на аукционе за сумму, превышающую 10 миллионов рублей.

119243 1732617661 a949f246
Mitsuoka Orochi 2009 года, проданный на аукционе Classicnumber

Речь идет о машине, выпущенной в 2009 году. С тех пор спорткар проехал всего 109 километров, а значит сохранил практически первозданный внешний вид и почти весь заводской ресурс своего мотора Toyota V6 объемом 3,3-литра и мощностью 233 лошадиные силы. 

119243 1732617667 fb9edc6f
Mitsuoka Orochi 2009 года, проданный на аукционе Classicnumber

Выставленный на аукцион «Classicnumber» автомобиль быстро нашел своих покупателей, а в ходе торгов все его участники не скупились на предложения, доведя конечную ставку на этот лот до 95 тысяч евро или чуть больше 10 миллионов рублей. 

119243 1732617662 2db07bd3
Mitsuoka Orochi 2009 года, проданный на аукционе за 10 млн рублей

Напомним, главной «фишкой» Mitsuoka Orochi является его крайне странный дизайн, считающийся одним из самых нелепых в истории мирового автопрома.

Передняя часть машины оформлена в виде подобия монстра с четырьмя глазами, роль которых выполняют круглые фары, а также мелкими зубами, под которые стилизовали узкую серебристую решетку радиатора.

119243 1732617665 e3a0b624
Салон Mitsuoka Orochi 2009 года, проданного на аукционе

Название автомобиля является отсылкой к некоему дракону, который фигурирует в японских мифах. 

Летом 2024 года единственный экземпляр Mitsuoka Orochi в России был продан по цене в 21 миллион рублей. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Classicnumber.com

Читайте также:

Последние новости:

Новый суперкар Toyota под маркой Lexus: что о...

Водородный кроссовер Hyundai будет выглядеть как «мини-Santa Fe»....

Будущий Audi A4 e-tron: как будет выглядеть соперник...

Nissan Leaf, который станет купе-кроссовером, вновь засветился на...

Кроссовер Toyota Crown Sport оказался поразительно похож на...

Знаменитый рамный внедорожник Suzuki научили выглядеть как Hummer...

Modellista сделала первый электрический кроссовер Toyota похожим на...

Пикап Toyota Hilux нового поколения удивит «злым» дизайном:...

Toyota собирается возродить легендарный спортивный автомобиль MR2. Подробности

Раскрыты лучшие годы выпуска Toyota Land Cruiser: владельцы...

Принципиально новая Лада Нива 3 (New Generation) вновь...

В России начали предлагать к заказу самый дешевый...

У болидов Ferrari в 2025 году будет новая...

Загадочный суперкар Jaguar из 90-х продадут дороже 20...

Любимый в США вседорожник Kia ждет кардинальный редизайн....

На этот раз не коробка: пикап Toyota Tacoma...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+