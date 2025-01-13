Один из самых нелепых спорткаров в истории продали дороже 10 млн рублей

Компания Mitsuoka из Японии является автором множества творений, в основе которых лежат местные автомобили от Nissan March, Toyota Corolla и Mazda MX-5 до культового Honda NSX. Как раз последний лег в основу одного из самых нелепых проектов этих тюнеров, названный Orochi.

Машину начали собирать серийно в 2005 году, но в 2014-м сняли с производства. Один из ее экземпляров недавно был продан на аукционе за сумму, превышающую 10 миллионов рублей.

Mitsuoka Orochi 2009 года, проданный на аукционе Classicnumber

Речь идет о машине, выпущенной в 2009 году. С тех пор спорткар проехал всего 109 километров, а значит сохранил практически первозданный внешний вид и почти весь заводской ресурс своего мотора Toyota V6 объемом 3,3-литра и мощностью 233 лошадиные силы.

Mitsuoka Orochi 2009 года, проданный на аукционе Classicnumber

Выставленный на аукцион «Classicnumber» автомобиль быстро нашел своих покупателей, а в ходе торгов все его участники не скупились на предложения, доведя конечную ставку на этот лот до 95 тысяч евро или чуть больше 10 миллионов рублей.

Mitsuoka Orochi 2009 года, проданный на аукционе за 10 млн рублей

Напомним, главной «фишкой» Mitsuoka Orochi является его крайне странный дизайн, считающийся одним из самых нелепых в истории мирового автопрома.

Передняя часть машины оформлена в виде подобия монстра с четырьмя глазами, роль которых выполняют круглые фары, а также мелкими зубами, под которые стилизовали узкую серебристую решетку радиатора.

Салон Mitsuoka Orochi 2009 года, проданного на аукционе

Название автомобиля является отсылкой к некоему дракону, который фигурирует в японских мифах.

Летом 2024 года единственный экземпляр Mitsuoka Orochi в России был продан по цене в 21 миллион рублей.