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14-летний Porsche с МКПП и пробегом больше 70 тысяч км продают дороже нового

Текст: Михаил Романченко
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Копия Porsche 911 GT3 RS Auction 997 1 1

Компания Porsche построила немало отличных моделей, но одним из самых интересных среди них на треке был 997.2 GT3 RS. Недавно охоту за этим автомобилем объявили коллекционеры. Причем их не смущает возраст машины и ее пробег.

Дело в том, что таких автомобилей крайне мало. За два года производства «Порше» построила всего 541 экземпляр 997.2 GT3 RS.

Ключевым преимуществом этого поколения спорткара был тот факт, что оно стало последним, которое продавали с 6-скоростной МКПП.  С тех пор все остальные такие машины оснащались роботом PDK с двойным сцеплением. 

порше 977.2 ГТ РС
Porsche 997.2 GT3 RS 2010 года, выставленный на аукцион Bring a Trailer

Но особенной этот автомобиль делает не только его коробка передач. Под капотом GT3RS 2010 года выпуска установлен 3,8-литровый оппозитный 6-цилиндровый мотор Mezger, выдающий 450 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента.

Машина выкрашена в цвет Carrara White и обладает блестящей светло-золотистой ливреей, а также 19-дюймовыми многоспицевыми колесами, обутыми в покрышки Michelin. 

Porsche 911 GT3 RS Auction 997 16
Салон Porsche 997.2 GT3 RS 2010 года, выставленного на аукцион Bring a Trailer

Салон редкого «Порше», несмотря на пробег 72 тысячи километров, неплохо сохранился, хотя и выглядит относительно просто по сравнению с нынешними 911-ми. 

Когда такая машина была новой, за нее просили в США от 130 тысяч долларов (13 миллионов 745 тысяч рублей). С учетом инфляции эта сумма эквивалентна сегодняшним 188 тысячам долларов (19 миллионов 875 тысяч рублей). 

Несмотря на 14-летний возраст и километраж, исчисляемый семью десятками тысяч км, сегодня за машину придется заплатить минимум 210 тысяч долларов (22 миллиона рублей), а то и больше, ведь до конца торгов остается еще 5 дней. 

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Фото:Bring a Trailer

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