В ГАИ объяснили, за что автомобиль могут увезти на штрафстоянку

Сирена ГАИ. Фото: соцсети

Сотрудники ГАИ (экс-ГИБДД) раскрыли россиянам нарушения, которые могут стать причиной эвакуации автомобиля на штрафстоянку. Оказалось, что забрать машину в Госавтоинспекции могут не только за неправильную парковку.

Эвакуация может быть связана как с неверным расположением автомобиля на парковке, так и с поломками и несоответствующим правилам техсостоянием авто.

Записать машину в список неисправных инспектор ГАИ может, если заметит отсутствие хотя бы одного болта на колесе, который предусмотрен конструкцией машины.

Что говорить о гораздо более серьезных неисправностях, которыми могут служить должным образом неработающая светотехника или другие видимые дефекты.

Если водитель сумеет вовремя исправить все найденные недочеты, то избежит эвакуации, но на первый раз все равно получит наказание в размере 500 рублей штрафа.

Повторное нарушение с большой долей вероятности может заставить ГАИ отправить машину на штрафстоянку.