Ультра-редкий Porsche из 90-х продают за 118 миллионов рублей

В начале 90-х Porsche то и дело выпускала лимитированные модели, одной из которых стал гоночный автомобиль 911 GT2R. Машина могла похвастать максимальной скоростью под 300 км/ч, которые развивал ее двигатель с двойным турбонаддувом.

Накануне ультра-редкий экземпляр 911 GT2R выставили на продажу на торгах аукционного дома «Iconic Auctioneers» по внушительной цене. За автомобиль хотят получить 900 тысяч фунтов стерлингов или примерно 118 миллионов рублей по действующему валютному курсу.

Это машина белого цвета с полностью регулируемым задним антикрылом. У нее одноместный салон с ковшеобразным креслом фирмы Recaro, а также ремень безопасности Sabelt, руль от MOMO, обшитый алькантарой, и каркас безопасности.

Porsche 911 GT2R

В период с 1994 по 1995 год Porsche выпустила всего 43 таких машины. И лишь немногие из них были предназначены для использования на дорогах общего пользования.

Внутри редкого 911 GT2R с пробегом 7 тысяч 842 километра установлен 3,6-литровый шестицилиндровый мотор M64/81 с двойным «наддувом», развивающий до 450 лошадиных сил. С места до 100 км/ч такой спорткар разгоняется всего за 3-секунды.

Торги состоятся 22 февраля 2025 года. В описании к лоту говорится, что автомобиль также оснащен 100-топливным баком Premier Racing и комплектом 18-дюймовых колес с центральной гайкой.