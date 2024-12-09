Volkswagen ускорил испытания нового субкомпактного кроссовера Terra 

Около недели назад Volkswagen анонсировал скорый выход в продажу нового субкомпактного кроссовера для развивающихся рынков, который получит название Terra. На днях инсайдеры сообщили, что немецкий автопроизводитель торопится с запуском этой модели.

Тестовые прототипы стали все чаще встречать на дорогах Аргентины и Бразилии в рамках стремления VW быстрее вывести машину в продажу и составить конкуренцию Fiat Pulse и Renault Kardian.

Ожидается, что Volkswagen Terra расположится в модельной SUV-линейке компании на ступеньку ниже модели Nivus. Выпускать машину будут в Сан-Паулу.

В основе новинки «Фольксваген» будет лежать платформа MQB-A0, известная по моделям Polo, T-Cross, Nivus и Virtus. С точки зрения габаритов все указывает на то, что кроссовер растянется на 4 метра в длину, а также унаследует колесную базу у Polo (2566 мм).

В качестве движущей силы автомобиль может задействовать литровый мотор TSI в конфигурации мощности в 116 лошадиных сил. Помогать ему будет «механика» в базовых комплектациях и 6-скоростной «автомат» в более дорогих.