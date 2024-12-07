ГАИ будет жестко штрафовать за это нарушение водителей и пассажиров на следующей неделе

ГАИ (ГИБДД)

Сотрудники Госавтоинспекции (ранее ГИБДД, а теперь ГАИ), готовятся к плановому рейду, в рамках которого водителей и пассажиров автотранспорта проверят на соблюдение правил дорожного движения.

Как стало известно Daily-Motor, на следующей неделе сотрудники дорожной полиции по всей стране будут пристально следить за водителями, которые нарушают одно из самых важных правил безопасности дорожного движения.

Речь идет, разумеется, об управлении машиной с непристегнутыми ремнями безопасности.

В большинстве регионах России пройдут рейды на нарушителей этого правила, причем штрафовать водителей сотрудники ГИБДД (ГАИ) будут на те же 1000 рублей, что и камеры фото-видеофиксации (согласно статье КоАП 12.6) в Москве и Московской области.

Если в салоне машины обнаружатся непристегнутые пассажиры, то им грозит наказание в виде предупреждения, либо штрафа в 500 рублей.

Традиционно, скидка за уплату штрафа в течение первых 20 дней с момента выписки постановления составит половину от суммы наказания, то есть 500 рублей в случае с водителем и 250 рублей в случае с пассажиром.