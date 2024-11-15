Слухи о том, что с 1 января в России резко вырастут штрафы за нарушения ПДД, оказались неправдой

Каждый год примерно в одно и то же время в Сети появляется таблица, в которой указаны штрафы за нарушения ПДД с 1 января следующего года. И постоянно речь идет о так называемых «фейках», которые не имеют с реальностью практически ничего общего. В новой попытке обмануть отечественных автомобилистов указано, что с начала 2025 года в России резко вырастут штрафы за нарушения правил дорожного движения. Портал 360.ru объяснил, почему пугаться этих цифр не стоит.

В фейке, слитом в Сеть различными телеграм-каналами, демонстрируется некий скриншот, на котором его авторы обещают резкий рост штрафов за нарушения ПДД. К примеру, указывается, что отсутствие полиса ОСАГО приведет к наказанию на сумму 1000 рублей, тогда как сейчас штраф за это составляет 800 рублей, а превышение скорости будет караться от двух до шести раз жестче, чем сегодня.

При этом самым будоражащим пунктом в этом фейке оказался штраф за отказ от остановки по требованию инспектора ГАИ. Если сейчас наказание за это предусматривает штраф в размере 800 рублей, то якобы с 1 января 2025 года эта цифра увеличится до 40 тысяч рублей.

В реальности таблица, выложенная в Сеть, не имеет почти ничего общего с правдой, хотя в следующем году ответственность за некоторые нарушения ПДД действительно будет ужесточена.

Авторы неправдивого скриншота попались в самом начале, когда пообещали рост штрафов с 1 января, тогда как в действительности это произойдет с 1 марта и 1 сентября следующего года. Но они не будут носить такой кардинальный характер. К примеру, отказ остановиться по требованию инспектора ГАИ приведет к штрафу до 7-10 тысяч рублей, а не до 40 тысяч рублей, как обещали создатели фейка.

Тогда как за езду без полиса ОСАГО придется заплатить столько же, сколько и сейчас – 800 рублей. В 2025-м году ужесточение наказания за эту провинность пока не предусмотрено.