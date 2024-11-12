Новый 7-местный электрический кроссовер Porsche показался в товарном обличии

Не так давно компания Porsche приступила к обновлению своей культовой модельной линейки 911, но важнее нее для штутгартского автопроизводителя является только проект K1, представляющий собой новое видение кроссовера Cayenne. Речь идет об электрокаре, который в заводской документации упоминается под индексом K1. Ожидается, что он будет 7-местным и поступит в продажу в 2027 году.

Дизайнер «Avarvarii» попытался воссоздать облик этой модели в серийном варианте. Художник взял за основу своих рендеров шпионские фото прототипов этой модели, активно колесящих по дорогам Европы, и с помощью компьютерной графики подготовил изображения товарного автомобиля без какого-либо камуфляжа.

Трехрядный SUV Porsche, задуманный как оппонент моделей BMW iX и Mercedes EQS SUV, получил яркую оранжевую краску кузова, скрывающую широкие задние «бедра». Они необходимы для того, чтобы увеличить колесную базу машины и установки сзади двух дополнительных сидений.

Автомобилю достались классической формы фары спереди, ниспадающий капот и бампер, в котором нет отверстия для решетки радиатора, поскольку электромобилю она не нужна.

Новый 7-местный кроссовер Porsche. Рендер: Avarvarii

Общая длина машины должна превысить отметку в 5 метров, а дорожный просвет можно будет регулировать через сложную систему пневматической подвески.

По слухам, кроссовер получит батарею емкостью свыше 100 кВт/ч, которой будет достаточно для того, чтобы преодолевать без подзарядки более 700 километров.

Выпуском новинки займется предприятие Porsche в городе Лейпциг, где сейчас собирают актуальный Cayenne и Macan.