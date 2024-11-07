HotCars раскрыл, какие автомобили хранятся в гараже Дональда Трампа

Одна из главных новостей последних дней в мировом интернете – сенсационная победа Дональда Трампа в выборах президента США 2024 года. Одиозный бизнесмен и политик вернется в Белый Дом на второй срок уже в 2025 году и практически наверняка окажет серьезное влияние в том числе на мировой авторынок.

Портал «HotCars» вспомнил, какие автомобили находятся в гараже избранного президента Штатов, раскрыв его предпочтения в мире 4-колесного транспорта.

Mercedes-Benz SLR McLaren (2003)

Сотрудничество Mercedes и McLaren привело к тому, что в результате появился один из самых знаковых автомобилей за всю его историю. Одну из таких машин в год его дебюта (2003 год) приобрел и Дональд Трамп.

Автомобиль отличается невероятным дизайном, дверьми-бабочками и мощным 5,4-литровым V8, разгоняющим его с места до 100 км/ч всего за 3,4-секунды. Утверждается, что в свое время Трамп заплатил за машину около 450 тысяч долларов или 44 миллиона рублей по текущему курсу.

Rolls-Royce Silver Cloud (1956)

Какой богатый человек без Rolls-Royce? И Трамп здесь не исключение с его винтажным Silver Cloud 1958 года выпуска. Этот невероятно красивый автомобиль оснащался 4,9-литровым рядным 6-цилиндровым мотором на 155 л.с. и мог похвастать щедрым арсеналом для своих лет, включающим гидравлические тормоза, гидроусилитель руля и даже кондиционер.

Mercedes-Benz S600 Guard (2015)

Любому политику просто необходим полунепробиваемый автомобиль. И Mercedes-Benz S600 Guard подходит для этого на 100 процентов. Машина служила Трампу во время его первого президентского срока, защищая главу страны от выстрелов из стрелкового оружия до взрыва гранат.

Под капотом этого седана работал 530-сильный мотор V12, разгонявший тяжелую из-за брони машину от 0 до 100 километров в час за 7 секунд.

Rolls-Royce Phantom Saloon (2015)

Любов к Rolls-Royce оказалась у Трампа в крови, ведь у него в гараже находится не один такой автомобиль, а сразу несколько. Черный люксовый седан, доставшийся будущему президенту США в 2015 году, был укомплектован 6,7-литровым двигателем V12, который выдавал 453 лошадиные силы. С места до «ста» машина разгонялась всего за 5,7-секунды. А еще она была супер-роскошной подстать всем другим «Роллс-Ройсам».

Другие транспортные средства

Помимо всего этого обилия дорогих автомобилей избранный президент США может похвастать тем, что владел или до сих пор владеет другими машинами и не только. Весь список выглядит следующим образом:

Ferrari F430

Tesla Roadster

Gold Plated Chopper

Lamborghini Diablo VT Roadster

Cadillac Escalade.