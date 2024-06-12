Hongqi выпустила убийцу Aurus Senat за 88 миллионов рублей

Компания Hongqi, входящая в состав концерна FAW и с недавних пор представленная официально на российском рынке, начала продажи в Китае нового роскошного седана Guoli под новым брендом Hongqi Golden Sunflower. Особенностью этой машины является ее высокая цена – 7 миллионов 180 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 88 миллионов рублей по текущему курсу.

Автомобиль представляет собой преемника знаменитой модели Hongqi L5, которая, как и в случае с российским Aurus Senat, использовалась для передвижения главных государственных деятелей.

Несмотря на переход в новое поколение L5 внешне почти не изменился по сравнению с предшественником. Ему достался тот же ретро-дизайн, который совмещен с самыми современными технологиями, включая выдвижной логотип наклоненный вперед на 23,5 градуса, повторяя угол наклона земной оси, и хрустальные блоки фар.

Длина седана равна 6-метрам, ширина превышает отметку в 2 метра, а высота составляет 1,7-метра. Колесная база машины растянулась на 3,7-метра, тогда как снаряженная масса составила 3100 кг. По сравнению с предшественником автомобиль прибавил 425 мм в длину и 295 мм в расстоянии между осями.

Приводит в движение Guoli 4-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 388 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента, агрегатированный 8-диапазонным «автоматом». Средний расход топлива 4-дверки составляет 15,2-литра на 100 км, а максимальная скорость равна 220 километрам в час.

Внутри машина выделяется на фоне остальных Hongqi позолоченным логотипом марки на рулевом колесе, селекторе трансмиссии и подлокотнике. Несмотря на внешний ретро-дизайн в салоне Guoli установлено сразу несколько широкоформатных дисплеев со вшитыми в них информационно-развлекательными функциями.

Интерьер седана спроектирован по компоновке сидений 2+2, где второй ряд обладает двумя отдельными независимыми креслами с подлокотником, в который встроена панель управления.

Сиденья, способные регулироваться электроприводом в широком диапазоне, включают в свое оснащение подставку для ног, систему вентиляции, обогрева и функцию массажа.

Автомобиль уже появился в официальном конфигураторе FAW в КНР. Точные сроки его поставок клиентам пока не называются.